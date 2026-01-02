Ferdi Tayfur'un Anma Günü - Son Dakika
02.01.2026 15:09
Ferdi Tayfur, vefatının birinci yıl dönümünde Adana'daki müzede anıldı, hayranları akın etti.

ADANALI sanatçı Ferdi Tayfur, vefatının birinci yıl dönümünde, isminin verildiği müzede anıldı.

Sanatçının film afişleri, kitapları, gitarı, sazı ve sahne kıyafetlerinin yer aldığı Ferdi Tayfur Sanat Merkezi ve Müzesi'nde, sabahın ilk saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluştu. Arabesk müziğin usta isimlerinden Ferdi Tayfur için doğduğu kentte kendi ismiyle açılan müze, özellikle şehir dışından gelen çok sayıda hayranının akınına uğradı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin önerisiyle kısa bir süre önce Sarıçam Belediyesi tarafından kurulan Ferdi Tayfur Sanat Merkezi ve Müzesi'nde sanatçı için dualar okunup, ziyaretçilere tatlı ikram edildi.

'BÜYÜK BİR ÖZENLE TASARLANMIŞ'

Hatay'dan gelerek müzeyi gezen Şerife Mandal (25), "Ferdi Tayfur'a çocukluğumdan beri hayranlığım var. Kendisi filmleriyle olsun, şarkılarıyla olsun muazzam bir sanatçı. Müze de sanatçının anıları da çok güzel yansıtılıyor. Gerek kıyafetleri gerek enstrümanlarıyla büyük bir özenle tasarlanmış. Bugün sanatçının birinci ölüm yıl dönümü olduğu için Hatay'dan gelip, burada onun anısını yaşatmak istedi" dedi.

'BİZİ ÇOK DUYGULANDIRDI'

Ailesiyle birlikte Nevşehir'den gelen Burcu Uğurgenç (30) ise "Bu müze Adana halkına çok duygusal, çok özel bir anı olmuş. Nevşehir'den gelmişken bu güzel müzeyi de görmek istedik. Bugün de sanatçının ölüm yıl dönümü olması nedeniyle bu kentte olmak, böyle önemli bir sanatçının kıyafetlerini, eserlerini yakından görebilmek bizi çok duygulandırdı. En çok enstrümanları dikkatimizi çekti" diye konuştu.

HAYATINI ANLATAN BELGESEL YANSITILIYOR

Sarıçam ilçesinde 22 dönümlük alanda inşa edilen müzede, Ferdi Tayfur'un film afişleri, kitapları, gitarı, sazı ve sahne kıyafetleri sergileniyor. Ayrıca sanatçının hayatını anlatan belgesel de ziyaretçilerin izlenimine sunuluyor. Merkezde Emmioğlu Yazlık Sineması, Kır Çiçekleri Sanat Atölyesi, Nisan Yağmuru Müzik Kütüphanesi ve Sabahçı Kahvesi gibi bölümler de yer alıyor.

Kaynak: DHA

