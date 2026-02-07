Ferdi Tayfur'un mezarı başında çekilen fotoğraf torununu çıldırttı: Hepiniz yalancısınız - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Ferdi Tayfur'un mezarı başında çekilen fotoğraf torununu çıldırttı: Hepiniz yalancısınız

Ferdi Tayfur\'un mezarı başında çekilen fotoğraf torununu çıldırttı: Hepiniz yalancısınız
07.02.2026 10:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ferdi Tayfur’un vefatının ardından miras tartışmaları büyürken, aile içindeki krizin en sert çıkışı torunu Emirhan Turanbayburt’tan geldi. Mezarı başında verilen “barış” pozuna tepki gösteren Emirhan Turanbayburt, babası ve halalarını ağır sözlerle hedef alırken, bu çıkış küçük oğlu Taha Tayfur’dan da destek gördü.

Ferdi Tayfur'un vefatının ardından servetinin 6 milyar TL olduğu iddiası gündeme gelirken, vasiyet sonrası miras paylaşımı aile içinde sert tartışmalara yol açtı.

SERVETİYLE İLGİLİ RAKAM İKİYE KATLANDI

Sanatçının vefatının ardından ilk etapta 3 milyar TL olarak konuşulan servetinin, avukatlar tarafından yapılan incelemeler sonrası 6 milyar TL olduğu iddia edildi. Bu iddia, miras paylaşımına ilişkin tartışmaları daha da alevlendirdi.

VASİYET AİLEDE KRİZ YARATTI

Ferdi Tayfur'un vasiyetinde mirasının önemli bir bölümünü Türk Silahlı Kuvvetleri, LÖSEV ve Darüşşafaka Cemiyeti gibi kurumlara bağışladığı öğrenildi. Geriye kalan mirasın paylaşımı ise aile içinde ciddi bir gerilime neden oldu.

Ferdi Tayfur'un mezarı başında çekilen fotoğraf torununu çıldırttı: Hepiniz yalancısınız

"MİRASTAN MEN" İDDİALARI

Sürecin en dikkat çeken başlıklarından biri, sanatçının çocukları Tuğçe Tayfur ve Timur Turanbayburt'un mirastan men edildiği yönündeki iddialar oldu. Tuğçe Tayfur, bu iddialara sosyal medya üzerinden yanıt vererek, "7 yeğen haksız kazanç elde etti, artık susmayacağım" ifadelerini kullandı ve kardeşlerine birlik çağrısında bulundu.

MEZAR BAŞINDAKİ 'BARIŞ' POZU TEPKİ ÇEKTİ

Miras tartışması, Ferdi Tayfur'un mezarı başında verilen "barış" pozuyla yeni bir boyuta taşındı. Tuğçe Tayfur'un abisi Timur ve ablalarıyla birlikte paylaştığı fotoğrafa, Timur Turanbayburt'un oğlu Emirhan Turanbayburt'tan sert tepki geldi.

Ferdi Tayfur'un mezarı başında çekilen fotoğraf torununu çıldırttı: Hepiniz yalancısınız

EMİRHAN TURANBAYBURT'TAN AĞIR SÖZLER

Emirhan Turanbayburt, babasını ve halalarını hedef alarak yaptığı paylaşımda, "Canım büyükbabam yaşarken ona küfür edenlerle, öldükten sonra para için mezarı başında aynı kareye girecek kadar alçalan halalarımdan ve reddettiğim alkolik babamdan utanıyorum. Hepiniz yalancısınız" ifadelerini kullandı.

Ferdi Tayfur'un mezarı başında çekilen fotoğraf torununu çıldırttı: Hepiniz yalancısınız

TAHA TAYFUR YEĞENİNİN YANINDA DURDU

Aile içindeki gerilimde tarafını açıkça ortaya koyan bir diğer isim ise Ferdi Tayfur'un küçük oğlu Taha Tayfur oldu. Mezarlıktaki anma törenine kardeşlerinden ayrı katılan Taha Tayfur, yeğeni Emirhan Turanbayburt'un açıklamasını sosyal medya hesabından paylaşarak destek verdi.

YARGI SÜRECİ MERAK KONUSU

Yaklaşık 6 milyar TL'lik mirasla ilgili yaşanan bu sert tartışmaların yargıya taşınıp taşınmayacağı ve aile içindeki krizin nasıl sonuçlanacağı magazin dünyasında yakından takip ediliyor.

Ferdi Tayfur, İnceleme, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Ferdi Tayfur'un mezarı başında çekilen fotoğraf torununu çıldırttı: Hepiniz yalancısınız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran’da 7 bin kişinin öldüğü olayların altından o ülke çıktı Açık açık itiraf etti İran'da 7 bin kişinin öldüğü olayların altından o ülke çıktı! Açık açık itiraf etti
Beşiktaş maçında acı kayıp Genç Harda’yı ölüme götüren anlar kamerada Beşiktaş maçında acı kayıp! Genç Harda'yı ölüme götüren anlar kamerada
Tonlarca ağırlığındaki tırın altından mucize kurtuluş Tonlarca ağırlığındaki tırın altından mucize kurtuluş
MİT’in Mossad operasyonu kamerada Casuslar böyle gözaltına alınmış MİT'in Mossad operasyonu kamerada! Casuslar böyle gözaltına alınmış
Thodex davasında karar günü Tutuklu sanık kalmadı Thodex davasında karar günü! Tutuklu sanık kalmadı
Yeni transferlerden ikisi yok İşte Fenerbahçe’de UEFA Avrupa Ligi kadrosu Yeni transferlerden ikisi yok! İşte Fenerbahçe'de UEFA Avrupa Ligi kadrosu
“Nişanlım depremde öldü“ deyip vurgun yapan fenomene mahkeme cezayı kesti "Nişanlım depremde öldü" deyip vurgun yapan fenomene mahkeme cezayı kesti
ABB, Danıştay’ın Melih Gökçek kararı sonrası harekete geçti ABB, Danıştay'ın Melih Gökçek kararı sonrası harekete geçti
Harita güncellendi: İşte Türkiye’nin en fakir 5 ilçesi Harita güncellendi: İşte Türkiye'nin en fakir 5 ilçesi
Gözler müzakere masasında, eller tetikte İran-ABD müzakere masasından ilk görüntü Gözler müzakere masasında, eller tetikte! İran-ABD müzakere masasından ilk görüntü

11:00
Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor
Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor
10:04
Otomotiv sektöründe önemli değişiklik
Otomotiv sektöründe önemli değişiklik
09:48
En-Nesyri, ilk maçında hüsranı yaşadı
En-Nesyri, ilk maçında hüsranı yaşadı
09:47
Ahmet Necdet Sezer, ünlü sanatçının konserinde görüntülendi
Ahmet Necdet Sezer, ünlü sanatçının konserinde görüntülendi
09:44
CHP’den AK Parti’ye bir transfer daha
CHP'den AK Parti'ye bir transfer daha
09:32
Fenerbahçe’nin rakibi darmadağın oldu
Fenerbahçe'nin rakibi darmadağın oldu
09:17
Erzincan’daki 4,9’luk depremin merkez üssünden yeni görüntüler
Erzincan'daki 4,9'luk depremin merkez üssünden yeni görüntüler
08:54
İki ilden peş peşe şüpheli kadın ölümleri
İki ilden peş peşe şüpheli kadın ölümleri
08:23
Çocuklarının bakıcısına dehşeti yaşattılar Maaşını istedi, tokat ve küfür yedi
Çocuklarının bakıcısına dehşeti yaşattılar! Maaşını istedi, tokat ve küfür yedi
02:14
Trump’tan dünyayı etkileyecek İran kararı Kararnameyi imzaladı
Trump'tan dünyayı etkileyecek İran kararı! Kararnameyi imzaladı
01:41
Skriniar ve Asllani’nin cezaları onandı
Skriniar ve Asllani'nin cezaları onandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2026 11:32:11. #7.11#
SON DAKİKA: Ferdi Tayfur'un mezarı başında çekilen fotoğraf torununu çıldırttı: Hepiniz yalancısınız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.