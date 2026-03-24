Enerji krizi derinleşiyor: Avustralya karne ile satışa hazırlanıyor
Enerji krizi derinleşiyor: Avustralya karne ile satışa hazırlanıyor

24.03.2026 01:42
Orta Doğu'da patlak veren savaş birinci ayına yaklaşırken, enerji tesislerinin art arta vurulması ve Hürmüz Boğazı'nın kapanması ile baş gösteren tedarik krizi ülkeleri sarsmaya başladı. Krize kısıtlı dizel stoku ile yakalanan Avustralya enerji krizinin eşiğinde. Hükümet en kötü senaryoya karşı hazırlık yapıldığını duyurdu. Karne ile satış bile gündemde.

Orta Doğu'daki savaşın birinci ayına yaklaşılırken, enerji tesislerine yapılan saldırılar ve Hürmüz Boğazı'nın kapanması ile başlayan tedarik krizi, dünya genelinde etkisini gösteriyor. Bu krizden en çok etkilenen ülkelerden biri olan Avustralya, kısıtlı dizel stoku ile enerji krizinin eşiğine geldi.

Avustralya genelinde yaşanan yakıt krizi, ülke çapında ciddi tedarik sorunlarını beraberinde getirdi. Yüzlerce benzin istasyonunda benzin ve dizel stokları tükenirken, bazı bölgelerde akaryakıt tamamen bulunamaz hale geldi.

SATIŞLAR DURMA NOKTASINDA

Son günlerde artan talep ve tedarik zincirinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle birçok istasyonda yakıt satışları durma noktasına geldi. Özellikle kırsal bölgelerde krizin daha derin hissedildiği belirtiliyor. Öyle ki pek akaryakıt istasyonunda benzin pompalarının üzerinde " Bu hortum şu anda kullanılamıyor" ibareleri bulunuyor.

HÜKÜMETTEN EN KÖTÜ SENARYO UYARISI

İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen, durumun ciddiyetine dikkat çekerek ülkenin en kötü senaryoya karşı hazırlık yaptığını açıkladı. Yetkililer, stratejik rezervlerin kullanımı ve alternatif tedarik yolları üzerinde çalışıldığını bildirdi.

TARIM VE LOJİSTİK SEKTÖRÜ ALARMDA

Yakıt sıkıntısı en çok tarım ve lojistik sektörlerini etkiledi. Çiftçiler üretim ve sevkiyat süreçlerinde aksama yaşandığını belirtirken, lojistik firmaları da teslimat sürelerinin uzadığını ve maliyetlerin arttığını ifade etti.

ACİL ÖNLEMLER GÜNDEMDE

Uzmanlar, krizin uzaması halinde yakıt dağıtımında kısıtlamalara gidilebileceğini ve bazı bölgelerde karne uygulamasının dahi gündeme gelebileceğini belirtiyor. Hükümetin kısa vadede piyasayı rahatlatacak adımlar atması bekleniyor.

İran’dan BMGK ülkelerine dikkat çeken mektup Savaşta radyoaktif sızıntı tehlikesi İran'dan BMGK ülkelerine dikkat çeken mektup! Savaşta radyoaktif sızıntı tehlikesi
Eskişehir’de zincirleme kaza 2 eski bakan yaralandı, soruşturma başlatıldı Eskişehir'de zincirleme kaza! 2 eski bakan yaralandı, soruşturma başlatıldı
Halı saha maçında kalbine yenik düştü: O anlar kamerada Halı saha maçında kalbine yenik düştü: O anlar kamerada
Manisa’da kayıp dağcıdan haber alınamıyor Manisa'da kayıp dağcıdan haber alınamıyor
Avrupa ülkesinde acil durum Akaryakıta kota geldi, asker sahaya indi Avrupa ülkesinde acil durum! Akaryakıta kota geldi, asker sahaya indi
İsrail ordusu zorda Yarım asırdır depolarda tutulan mühimmatları kullanmaya başladılar İsrail ordusu zorda! Yarım asırdır depolarda tutulan mühimmatları kullanmaya başladılar
Savaşta 24. gün İran’dan kritik 48 saat uyarısı: Su depolayıp, telefonlarınızı şarj edin Savaşta 24. gün! İran'dan kritik 48 saat uyarısı: Su depolayıp, telefonlarınızı şarj edin

01:17
Futbolcu cinayetinde aralarında Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan’ın da bulunduğu 7 şüpheli tutuklandı
Futbolcu cinayetinde aralarında Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan'ın da bulunduğu 7 şüpheli tutuklandı
00:25
Galatasaray’da taraftara ’’Eyvah’’ dedirten haber
Galatasaray'da taraftara ''Eyvah!'' dedirten haber
00:14
Köksal Baba’dan A Milli Takım’a sürpriz Sosyal medyayı salladı
Köksal Baba'dan A Milli Takım'a sürpriz! Sosyal medyayı salladı
23:56
Verilen cezaları adaletsiz bulup tribünlerden süresiz olarak çekildiler
Verilen cezaları adaletsiz bulup tribünlerden süresiz olarak çekildiler
23:14
Saadet Partisi lideri Arıkan: Akaryakıtta KDV oranı yüzde 1’e düşürülmeli
Saadet Partisi lideri Arıkan: Akaryakıtta KDV oranı yüzde 1'e düşürülmeli
22:41
Ateşkes konuşulurken, İran’a son zamanların en ağır saldırısı
Ateşkes konuşulurken, İran'a son zamanların en ağır saldırısı
21:42
Futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan hakkında tutuklama talebi
Futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan hakkında tutuklama talebi
