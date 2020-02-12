Fetih'ten, İsrail'in BM temsilcisinin Abbas'la ilgili açıklamasına tepki - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fetih'ten, İsrail'in BM temsilcisinin Abbas'la ilgili açıklamasına tepki - Son Dakika

Fetih'ten, İsrail'in BM temsilcisinin Abbas'la ilgili açıklamasına tepki

27 dakika önce

Fetih Hareketi Merkezi Komite Üyesi Hüseyin eş-Şeyh, İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Danny Danon'un "Abbas görevde olduğu sürece Filistinlilerle barış olamaz." açıklamasına tepki gösterdi.

Fetih'ten, İsrail'in BM temsilcisinin Abbas'la ilgili açıklamasına tepki, System.String[]

Fetih Hareketi Merkezi Komite Üyesi Hüseyin eş-Şeyh, İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Danny Danon'un "Abbas görevde olduğu sürece Filistinlilerle barış olamaz." açıklamasına tepki gösterdi.

Hüseyin eş-Şeyh, Filistin televizyonunda yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın sunduğu sözde Orta Doğu barış planının görüşüldüğü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK), Danon'un yaptığı açıklamaların Abbas'a yönelik doğrudan ölüm tehdidi anlamına geldiğini ifade etti.

Danon'un açıklamalarının, Filistin'in ilk Devlet Başkanı Yasir Arafat nasıl ortadan kaldırıldıysa Abbas'a da aynısının yapılması yönünde bir çağrı niteliğinde olduğunu belirten Şeyh, uluslararası toplumun, Danon'un açıklamaları konusunda üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesini istedi.

Şeyh, Abbas'ın hayatına zarar verecek herhangi bir fiilden doğrudan İsrail ile ABD'nin sorumlu tutulacağını kaydetti.

Filistin direnişinin en önemli sembollerinden kabul edilen Arafat, 11 Kasım 2004'te Fransa'da hayatını kaybetmişti. Filistinliler ise Arafat'ın ölümünden İsrail'i sorumlu tutmuştu.

Trump'ın sözde barış planı

ABD Başkanı Trump, 28 Ocak'ta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.


Sözde barış planı kapsamında Kudüs'ün İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini söyleyen Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, dün, İsrail-Filistin sorununun ve ABD Başkanı Trump'ın açıkladığı sözde barış planının ele alındığı oturumda BMGK'ye hitap etmişti. Abbas, sözde Orta Doğu barış planının "bölgeye barış ve istikrar getirmeyeceğini" belirterek, İsrail ve ABD'nin bu teklifini kabul etmeyeceklerini söylemişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Birleşmiş Milletler, Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 12:30 Kaynak: AA
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