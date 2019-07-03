FETÖ'den yargılanan Kemal Batmaz'ın eşinin tahliye talebi reddedildi

Özden ATİK - Ruken KADIOĞLU/ İstanbul, DHA - FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde bulunduğu belirlenen örgütün "sivil imamı" Kemal Batmaz'ın eşi Gonca Batmaz'ın da aralarında bulunduğu 4 sanığın yargılandığı davaya devam edildi. Duruşmada, sanıklar Gonca Batmaz ve Rüştü Karakaya'nın tahliye talepleri reddedildi.

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi duruşmaya, tutuklu sanık Gonca Batmaz getirilirken; diğer tutuklu sanık Rüştü Karakaya ise Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. Tutuksuz sanıklar Mustafa Caymaz ve Cemal İbrahim Demirhisar da duruşmada hazır bulundu. Duruşmada tutuklu sanıklardan Rüştü Karakaya ile ilgili, bir süre Merzifon'da bulunan üç tanığın ifadesi alındı. 2008 ile 2012 yılları arasında Amasya'nın Merzifon ilçesinde FETÖ'ye bağlı okullarda öğretmenlik yaptıklarını belirten tanıklar, sanık Karakaya'nın o dönemlerde Hava Kuvvetleri Komutanlığı'a bağlı Merzifon 5. Anajet Üssü Komutanlığı'nda çalışan askeri personellerden sorumlu "müdür" olarak görev yaptığını, mahrem yapıda "Şükrü" kod adını kullandığını, sanığın ilçedeki en üst düzey örgüt yöneticisi olduğunu ve bu görevi yaparken daha sonra tayininin İstanbul'a çıktığını söylediler.

"KEMAL BATMAZ'IN EŞİ OLDUĞUM İÇİN HAYATTAN KOPARILDIM"

Tanık beyanlarına karşı söz verilen sanık Rüştü Karakaya ise tüm bu tanık iddialarını reddederek tahliyesini talep etti. Sanık Gonca Batmaz ise, "Hiç tanımadığım insanlarla aynı dosyada olmamı anlamıyorum. Eşim Kemal Batmaz'ın dosyası ayrılmıştır. Tüm suçlar eşimin üzerinedir. Kemal Batmaz'ın eşi olduğum için hayattan koparıldım. 25 aydır tutuklu kalmamın ve psikolojik buhran yaşamamın tek nedeni Kemal Batmaz'ın eşi olmamdır. Çocuğum tutuklu kaldığım süreçte ölümcül bir hastalığa yakalanmıştır, çocuğumun tedavisi devam ediyor. Sade bir vatandaş, mesleğine aşık bir doktor, bir anne olarak hukuksuzluğa son verilmesini ve tahliyemi talep ediyorum" dedi.

TAHLİYE TALEPLERİ REDDEDİLDİ

Mahkeme heyeti, sanık Cemal İbrahim Demirhisar hakkındaki ev hapsini kaldırarak yerine "İstanbul sınırından çıkmama zorunluluğu"ndan oluşan adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi. Heyet, sanık Gonca Batmaz'ın örgütsel irtibatlar, yakalandığı yer, örgüt içindeki konumu, özellikle darbe girişimi yöneticilerinden olan Kemal Batmaz'ın eşi olması nedeniyle darbe girişiminden haberdar olma ihtimali bakımından; diğer sanık Rüştü Karakaya'nın ise tanık beyanlarına göre örgütün mahrem yapılanmasında hava kuvvetleri komutanlığına bağlı astsubaylarla ilgili sorumlu müdür pozisyonunda olması bakımından, kuvvetli suç şüphesi varlığını gösteren deliller bulunması gerekçesiyle tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. Duruşma, 24 Eylül'e ertelendi.

İDDİANAME

İddianamede, sanık Rüştü Karakaya hakkında "Silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapsi isteniyor. Sanıklar Gonca Batmaz, Cemal İbrahim Demirhisar ve Mustafa Caymaz hakkında da "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Davanın başında bu sanıklarla birlikte yargılanan Kemal Batmaz'ın dosyası ise 30 Nisan 2019'daki celsede ayrılarak Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti.

