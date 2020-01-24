FETÖ'nün askeri yargı yapılanması davasında karar açıklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa FETÖ'nün askeri yargı yapılanması davasında karar açıklandı - Son Dakika

FETÖ'nün askeri yargı yapılanması davasında karar açıklandı

6 saat önce

FETÖ'nün askeri yargı yapılanmasına yönelik 21 sanık hakkında açılan davada kararını açıklayan mahkeme, aralarında eski Genelkurmay Adli Müşaviri Albay Muharrem Köse ile eski Genelkurmay Başkanlığı Adli Müşaviri Hakim Tuğgeneral Hayrettin Kaldırımcı'nın da bulunduğu 4 sanığa "anayasayı...

FETÖ'nün askeri yargı yapılanması davasında karar açıklandı, System.String[]

FETÖ'nün askeri yargı yapılanmasına yönelik 21 sanık hakkında açılan davada kararını açıklayan mahkeme, aralarında eski Genelkurmay Adli Müşaviri Albay Muharrem Köse ile eski Genelkurmay Başkanlığı Adli Müşaviri Hakim Tuğgeneral Hayrettin Kaldırımcı'nın da bulunduğu 4 sanığa "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 2 sanığa aynı suçtan müebbet, 13 sanığa da "örgüt üyeliği" suçundan değişen yıllarda hapis cezası verdi.


Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi yerleşkesindeki salonda görülen davanın karar duruşmasına tutuklu ve tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı. Davanın karar duruşmasında, sanıkların son sözleri soruldu. Sanık eski Genelkurmay Adli Müşaviri Albay Muharrem Köse, Türkiye'de hukuk düzeninin olmadığını iddia ederek, "Ahmet Altan gibi adamların cezaevinde yattığı bir hukuk düzeninde cezaevinde yatmaktan gurur duyuyorum. Adil bir karar vereceğinizi düşünmüyorum. Allah heyetinize uzun ömür versin ki ilerde hukuksuz işlemleriniz için hukuk önünde hesap verin. Öbür dünyada zaten hesap vereceksiniz ama hukuk önünde de hesap vereceksiniz" ifadelerini kullandı.


Sanıkların son sözlerinin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar eski Genelkurmay Adli Müşaviri Albay Muharrem Köse, eski Genelkurmay Başkanlığı Adli Müşaviri Hakim Tuğgeneral Hayrettin Kaldırımcı, eski Genelkurmay Başkanlığı Askeri Savcısı Yarbay Ali Müjdat Eski ve eski Genelkurmay Adli Müşavirliği Ceza İşleri Müdürü Albay Mehmet Oğuz Akkuş'a "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesine karar verdi. Eski Milli Savunma Bakanlığı Askeri Adalet İşleri Başkanı Albay Mehmet Ali Almış ve eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı Adli Müşaviri Albay Mehmet Emin Yapar'a ise aynı suçtan müebbet hapis cezası verildi.


Mahkeme, 13 sanığın 7 yıl 6 ay ile 10 yıl 15 ay arasında değişen oranlarda hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Firari 2 sanığın dosyasını ayıran mahkeme, örgüt üyeliği suçundan ceza alan tutuksuz 5 sanığın hükümle birlikte tutuklanmasına karar verdi. - ANKARA

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 12:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

10 milyon dolarlık haksız kazanca neden olan ABD'li Goldman Sachs'ın eski yöneticisi suçlamaları kabul etti!
3'ü akademisyen 4 kişiyi öldüren katil zanlısı ''Cinayeti planlamış olsaydım, fakültede kaçacak böcek kalmazdı'' dedi Eski mankenin evinde işlenen cinayetin duruşması görüldü.Duruşmada cinayetin ayrıntıları kan dondurdu. Son Dakika: Adalet Bakanlığı, FETÖ firarisi Arif Erdem'in ABD'den iadesini istedi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2020 19:08:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: FETÖ'nün askeri yargı yapılanması davasında karar açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]