FETÖ'nün güncel yapılanmasına operasyonda 4 tutuklama ve 1 ev hapsi - Son Dakika
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FETÖ'nün güncel yapılanmasına operasyonda 4 tutuklama ve 1 ev hapsi

17.06.2022 10:32
FETÖ'nün güncel yapılanmasına operasyonda 4 tutuklama ve 1 ev hapsi

BARTIN merkezli 4 ilde FETÖ/PDY'nin güncel yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 37 kişiden 4'ü tutuklanırken, 1'ine de ev hapsi verildi.

BARTIN merkezli 4 ilde FETÖ/PDY'nin güncel yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 37 kişiden 4'ü tutuklanırken, 1'ine de ev hapsi verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen hafta FETÖ/PDY'nin Bartın güncel yapılanmasına yönelik Bartın merkezli İstanbul, Karabük ve Isparta'da operasyon düzenleyerek, 37 kişiyi gözaltına aldı. FETÖ/PDY kapsamında adli işlem gören örgüt üyelerinin çocuklarının eğitim giderlerinin örgüt tarafından karşılandığı ve burs verildiği; cezaevindeki örgüt üyelerinin ailelerine ve cezaevinden çıkanlara örgütü ayakta tutmak, birlik ve beraberliği sağlamak, kopmaları ve çözülmeleri engellemek amacıyla para ve gıda yardımında bulunulduğu belirlendi. Adliyeye sevk edilen 37 kişiden 1'i, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, 31'i de çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrolle serbest bırakıldı. 4 kişi, tutuklanırken, 1 kişi için ise ev hapsi cezası verildi.


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Bartın merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 37 şüpheliden 4'ü tutuklandı Bartın merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 37 şüpheliden 4'ü tutuklandı Bartın merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 18 şüpheli serbest bırakıldı Bartın merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 18 şüpheli serbest bırakıldı
Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Isparta, Bartın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel FETÖ'nün güncel yapılanmasına operasyonda 4 tutuklama ve 1 ev hapsi - Son Dakika

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SON DAKİKA: FETÖ'nün güncel yapılanmasına operasyonda 4 tutuklama ve 1 ev hapsi - Son Dakika
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