FETÖ'nün hakim ve savcı çalışma evlerine operasyon: 10 gözaltı - Son Dakika

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FETÖ'nün hakim ve savcı çalışma evlerine operasyon: 10 gözaltı

İSTANBUL - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün hakim ve savcı çalışma evlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca Fetullahçı Terör Örgütü'nün 'hakim-savcı çalışma evlerine' yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul, Gaziantep, Denizli, Samsun, Ordu, Burdur, İzmir, Kırıkkale, Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda çoğunluğu avukat olduğu öğrenilen 10 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'ndeki Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğüne getirilirken, 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.