FETÖ'nün "izdivaç" yapılanması soruşturmasında 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

FETÖ'nün "izdivaç" yapılanması soruşturmasında 3 şüpheli tutuklandı

22.04.2022 00:13
FETÖ'nün "izdivaç" yapılanması soruşturmasında 3 şüpheli tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) izdivaç yapılanmasına yönelik soruşturmada, "ByLock" içeriklerinde kişisel bilgileri geçtiği tespiti üzerine gözaltına alınan 12 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) izdivaç yapılanmasına yönelik soruşturmada, "ByLock" içeriklerinde kişisel bilgileri geçtiği tespiti üzerine gözaltına alınan 12 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında 19 Nisan'da gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 7'si emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken 5'i İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü.

Soruşturma savcılığına çıkarılan 5 şüpheliden 3'ü "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanmaları istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüpheliler B.A, E.N.K. ve F.A'nın üzerlerine atılı suçtan tutuklanmalarına karar verdi.

14 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün izdivaç yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock içeriklerinde adlarının ve kişisel bilgilerinin geçtiği tespit edilen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Başsavcılığın talimatıyla Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 19 Nisan'da İstanbul merkezli 5 ilde operasyon düzenlenmişti.

Toplam 18 adreste yapılan operasyonlarda 12 şüpheli yakalanırken 2 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edilmişti.

YORUMLAR
500
Son dakika: İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu Son dakika: İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu Firari FETÖ'cü doktorlar yakalandı Firari FETÖ'cü doktorlar yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü, İstanbul, ByLock, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel FETÖ'nün 'izdivaç' yapılanması soruşturmasında 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
00:13 Evinin elektriği kesilen Kılıçdaroğlu'na Akşener'den teklif: Müsaade ederse ben ödeyebilirim, o da Selvi Hanım için
23:59 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücret için aralık ayını işaret etti!
23:39 CHP'li Özgür Özel'den tartışma yaratacak iddia: Bakan Soylu mesaj yollayıp engellemiş
23:26 Songül Karlı: Otobüste arkamda duran adamın elle tacizine uğradım
23:22 Süper Lig'in maçlarını yayınlayacak kanal belli oldu!
22:40 ABD'nin Ukrayna'ya yönelik yardım paketinin içinde 120'den fazla insansız hava sistemi bulunuyor
22:17 Süper Lig'de 34. hafta maçlarını yönetecek hakemler belirlendi!
21:44 Elektriği kesilen Kılıçdaroğlu: Eşimle birlikte bir hafta karanlıkta kalacağız
21:35 Öfkeden çıldıran efsane boksör Mike Tyson, hayranını öldüresiye dövdü
21:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi: Yıl bitmeden neticelendirmekte kararlıyız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2022 00:20:15. #1.12#
SON DAKİKA: FETÖ'nün "izdivaç" yapılanması soruşturmasında 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement