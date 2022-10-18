Son dakika haberleri | FETÖ'NÜN MALİ YAPILANMASINA 'TURGUT ASLAN' OPERASYONU 543 GÖZALTI

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik 59 ilde başlatılan 'Gazi Turgut Aslan Operasyonu' kapsamında, Afyonkarahisar'da ekipler, 22 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyon kapsamında; B.G., H.U., M.A., M.L., M.A., Ş.Ç., Ş.A., Y.İ.B., N.A., A.Ç., B.Ö., E.U., F.Y., M.S., N.A., S.Ç., S.Y.'yi Afyonkarahisar merkezde, E.T. ve İ.Z.'yi İstanbul'un Pendik ilçesinde, Z.Ş. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, H.A.'yı Uşak'ta, E.K.'yi ise Konya'nın Ilgın ilçesinde yakalandı.
Şüphelilerin ikamet ve eklentilerinde, iş yerlerinde yapılan aramada 140 bin 300 lira, 10 bin 541 dolar, 1710 euro, 6 ata altın, 9 çeyrek altın, 3 yarım altın ele geçirildi. Ekipler çok sayıda dijital materyale el koydu. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. (DHA)
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