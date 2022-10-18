Şüphelilerin ikamet ve eklentilerinde, iş yerlerinde yapılan aramada 140 bin 300 lira, 10 bin 541 dolar, 1710 euro, 6 ata altın, 9 çeyrek altın, 3 yarım altın ele geçirildi. Ekipler çok sayıda dijital materyale el koydu. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. ( DHA )

Kaynak: DHA

Turgut Aslan, Karahisar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri | FETÖ'NÜN MALİ YAPILANMASINA 'TURGUT ASLAN' OPERASYONU 543 GÖZALTI - Son Dakika

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