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FETÖ'nün mülkiye yapılanmasına yönelik sınav operasyonu

2 saat önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2012 kaymakamlık yazılı sınav sorularının FETÖ/PDY mensuplarınca sızdırılması ve usulsüzlük iddiasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 107'ye yükseldi.

FETÖ'nün mülkiye yapılanmasına yönelik sınav operasyonu, System.String[]

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2012 kaymakamlık yazılı sınav sorularının FETÖ/PDY mensuplarınca sızdırılması ve usulsüzlük iddiasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 107'ye yükseldi.

Soruşturma kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 24 şüpheli daha yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli sayısı 107'ye çıktı.

2012 yılı kaymakamlık yazılı sınav sorularının FETÖ/PDY mensuplarınca sınavdan önce ele geçirilerek sızdırılması ve usulsüzlük iddiasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 165 kişi hakkında gözaltı talimatı verilmiş, geçen hafta düzenlenen operasyonlarla 83 kişi gözaltına alınmıştı.

Örgüte bağlı evlerde soruları aldıklarını bildiren itirafçıların, sınavda da aynı soruların çıktığını belirttiği, bu kişilere örgüt evlerinde takım elbise giydirilerek işe alım mülakatı provası yapıldığı, mülakatta çıkacak soruların burada kendilerine verildiği itirafçıların beyanları ve yapılan çalışmalar ile tespit edilmişti.

Ayrıca, ÖSYM'nin yaptığı analizlerde de zanlıların cevap kağıtlarının birebir benzeştiği de ortaya çıkmıştı.

Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 02:56 Kaynak: AA
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