FETÖ Üyesi Kadın Yakalandı - Son Dakika
FETÖ Üyesi Kadın Yakalandı

26.01.2026 18:19
Aydın'da kesinleşmiş hapis cezası olan H.A. firari olarak yakalandı ve cezaevine gönderildi.

AYDIN'ın Kuyucak ilçesinde, FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan firari H.A. (42), yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan H.A. isimli kadının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda 23 Ocak'ta belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, firari hükümlü gözaltına alındı. H.A., emniyetteki işlemlerinin ardından, cezaevine teslim edildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, Aydın, Terör, Son Dakika

