Aydın İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan H.A. isimli kadının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda 23 Ocak'ta belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, firari hükümlü gözaltına alındı. H.A., emniyetteki işlemlerinin ardından, cezaevine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › FETÖ Üyesi Kadın Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.