Fetö'ye Yönelik "Ankesörlü Telefon" Operasyonu
34 dakika önce
Amasya merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında, mahrem imamlarla ankesörlü telefonlar aracılığıyla irtibat kurdukları belirlenen 7 kişi gözaltına alındı.
Amasya
merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında, mahrem imamlarla ankesörlü telefonlar aracılığıyla irtibat kurdukları belirlenen 7 kişi gözaltına alındı. Merzifon
Cumhuriyet Başsavcılığınca, mahrem imamlarla ankesörlü telefonlar aracılığıyla irtibat kurdukları tespit edilen subay ve astsubaylardan oluşan biri meslekten ihraç edilmiş 8 asker hakkında gözaltı kararı verildi.
Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması amacıyla Ankara
, Konya
, İzmir
, Kayseri
, Balıkesir
, Samsun
ve Amasya'nın Merzifon ilçesinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı, bir kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 03:17 Kaynak: AA
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