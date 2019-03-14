Son Dakika Haberleri: Fetö'ye Yönelik "Ankesörlü Telefon" Operasyonu

Fetö'ye Yönelik "Ankesörlü Telefon" Operasyonu

16 dakika önce

Amasya merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında, biri meslekten ihraç edilen 6 asker gözaltına alındı.

Fetö'ye Yönelik
Amasya merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında, biri meslekten ihraç edilen 6 asker gözaltına alındı.


Amasya Cumhuriyet Başsavcılığınca, mahrem imamlarla ankesörlü telefonlar aracılığıyla irtibat kurdukları belirlenen, biri meslekten ihraç edilmiş 8 asker hakkında gözaltı kararı verildi.


İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanması amacıyla Ankara, Hatay, İzmir, Ağrı, Hakkari, Kocaeli, Şırnak ve Amasya'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.


Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı, 2 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 05:56 Kaynak: AA

Amasya, Güncel
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