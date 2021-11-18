Üye Girişi
FETÖ yöneticisi Selahaddin Gülen'in yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

FETÖ yöneticisi Selahaddin Gülen'in yargılanmasına devam edildi

18.11.2021 13:34
FETÖ yöneticisi Selahaddin Gülen'in yargılanmasına devam edildi

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'nın (MİT) operasyonuyla Türkiye'ye getirilen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yöneticilerinden Selahaddin Gülen'in yargılanmasına devam edildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'nın (MİT) operasyonuyla Türkiye'ye getirilen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yöneticilerinden Selahaddin Gülen'in yargılanmasına devam edildi.

Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Gülen ile avukatı katıldı.

Mahkeme Başkanı, önceki celse alınan ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakı okudu, ardından savunma yapması için Gülen'e söz verdi.

Soruşturma aşamasında örgüte dair bildiklerini samimi şekilde itiraf ettiğini ileri süren Gülen, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini söyledi.

Aksaray'da üniversite öğrenimi gördüğü dönemde örgüt evlerinde kaldığını, "Osman" kod adını kullandığını, ev abiliği ve üniversite temsilciliği görevlerinde bulunduğunu anlatan Gülen, aynı zamanda askeri öğrencilerden sorumlu olduğunu kaydetti.

Ağabeyi Mehmet Mezher Gülen'in telefonunda gördüğü ByLock'u kendi telefonuna kurduğunu belirten sanık Gülen, ağabeyi dışında başka kimseyle yazışmadığını ileri sürdü.

Bank Asya hesabını, amcası elebaşı Fetullah Gülen'in talimatından önce açtığını, para hareketlerinin ise babasından kalan mirastan kaynaklandığını savunan Gülen, bir dönem himmet adı altında örgüte para aktardığını kabul etti.

"ABD'de örgütsel faaliyette bulunmadım"

Green Card başvurusunun kabul edilmesinin ardından 2015'te ABD'ye gittiğini, burada örgütün kurucularından eniştesi Cevdet Türkyolu'nun Pensilvanya'daki evinde kaldığını aktaran Gülen, 3 bin dolar maaşla örgütün bir okulunda bilgisayar tamircisi olarak çalıştığını bildirdi.

Yaklaşık 5 yıl ABD'de yaşadığını, bu süre zarfından sık sık örgüt elebaşı Gülen'i ziyaret ettiğini ve örgütsel sohbetlere katıldığını anlatan Gülen, "ABD'de bulunduğum dönem örgütsel hiyerarşide herhangi bir görevim olmadı. Sadece okullarında çalıştım, sohbetlere katıldım." iddiasında bulundu.

Geçen yıl evlenmek için Kenya'ya gittiğini, Interpol tarafından arandığı için 4 gün gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldığını aktaran Gülen, şöyle devam etti:

"Kenya'da evlendim, eşim Türkiye vatandaşıdır. Yaklaşık 7 ay bu ülkede kaldıktan sonra Türkiye'ye getirildim. Gözaltındayken örgüte dair bildiğim her şeyi anlattım. 212 kişinin ismini verdim ve bunları teşhis ettim. Bunun dikkate alınmasını talep ediyorum. İddia edildiği gibi yurt dışında kaçak bulunmuyordum, Türkiye Cumhuriyeti pasaportum vardı. Eğer kaçak olsaydım, bulunduğum ülkelerden sığınma talebinde bulunurdum. Örgüt yöneticisi olmakla suçlanıyorum ancak buna dair dosyada bir delil yok, benim yöneticilik vasfım yoktur. Dinlenen tanıklar da beni doğruluyor. Adli kontrol şartıyla tahliyemi talep ediyorum."

Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Gülen'in tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

Davanın geçmişi

İddianameye göre, örgüt yöneticileri arasında yer alan Selahaddin Gülen'in, örgüt elebaşının talimatı üzerine FETÖ'nün mahrem yapılanmasının yardımıyla yurt dışına kaçtığı tespit edilmiş, örgütün sözde istişare heyeti üyeleri ve üst düzey sorumlularıyla da ilişkili olduğu belirlenmişti.

MİT'in operasyonuyla Türkiye'ye getirilen Gülen, savcılık ifadesinde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirtmiş, örgüt elebaşının yaşadığı Pensilvanya'daki kamp ve örgütsel yapılanmaya ilişkin itiraflarda bulunmuştu.

Sanık Gülen hakkında, "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Fetullahçı Terör Örgütü, Mahkeme, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel FETÖ yöneticisi Selahaddin Gülen'in yargılanmasına devam edildi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Numan Kurtuluş'tan asgari ücret zammı sinyalleri: Yüzde 25-30 oranında zam 13:33 Numan Kurtuluş'tan asgari ücret zammı sinyalleri: Yüzde 25-30 oranında zam Derbinin hakemi belli oldu 13:29 Derbinin hakemi belli oldu Profesörden garip çağrı: Mars'tan derhal çıkın, yoksa uzaylılar dünyaya saldıracak 13:15 Profesörden garip çağrı: Mars'tan derhal çıkın, yoksa uzaylılar dünyaya saldıracak
AK Partili Numan Kurtulmuş'tan dikkat çeken sözler: 50+1 kıyamete kadar değişmeyecek diye bir şey yok 12:51 AK Partili Numan Kurtulmuş'tan dikkat çeken sözler: 50+1 kıyamete kadar değişmeyecek diye bir şey yok Halil Umut Meler Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yönetecek 12:33 Halil Umut Meler Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yönetecek Evlilik hazırlığı yapıyordu, kazada öldü: Ondan geriye sevgilisine evlilik teklif ettiği görüntüler kaldı 12:22 Evlilik hazırlığı yapıyordu, kazada öldü: Ondan geriye sevgilisine evlilik teklif ettiği görüntüler kaldı
Bilim Kurulu Üyesi Yavuz: Korona hastalarına verilen Favipiravir maalesef etkisiz çıktı 11:40 Bilim Kurulu Üyesi Yavuz: Korona hastalarına verilen Favipiravir maalesef etkisiz çıktı Akademisyen Özgür Demirtaş Merkez Bankası'na çağrı yaptı: Lütfen faiz indirimi yapmayın 11:02 Akademisyen Özgür Demirtaş Merkez Bankası'na çağrı yaptı: Lütfen faiz indirimi yapmayın

Son Dakika Haberleri
13:41 Karısını öpmek için Hamdi Alkan'dan izin istedi
13:33 Numan Kurtuluş'tan asgari ücret zammı sinyalleri: Yüzde 25-30 oranında zam
13:32 Samuray kılıcıyla katledilen Başak'ın otopsi raporu: Çok sayıda kesik ve organ yaralanması
13:28 Derbinin hakemi belli oldu
13:16 İngiltere, savaş uçağının enkazını Rusya'dan önce imha ederek bilgilerin çalınmasını önledi
13:15 Profesörden garip çağrı: Mars'tan derhal çıkın, yoksa uzaylılar dünyaya saldıracak
13:05 Eski bakan Faruk Çelik: Birileri zarar görecek diye konuşmaktan geri durmam
12:53 Fatih Terim Fenerbahçe karşısında 33. kez derbiye çıkıyor
12:50 AK Partili Numan Kurtulmuş'tan dikkat çeken sözler: 50+1 kıyamete kadar değişmeyecek diye bir şey yok
12:35 Türk defineci kazı sırasında taş kesilmiş yılan buldu!
Karısını öpmek için Hamdi Alkan'dan izin istedi Karısını öpmek için Hamdi Alkan'dan izin istedi         
13:42
Samuray kılıcıyla katledilen Başak'ın otopsi raporu: Çok sayıda kesik ve organ yaralanması Samuray kılıcıyla katledilen Başak'ın otopsi raporu: Çok sayıda kesik ve organ yaralanması         
13:32
İngiltere, savaş uçağının enkazını Rusya'dan önce imha ederek bilgilerin çalınmasını önledi İngiltere, savaş uçağının enkazını Rusya'dan önce imha ederek bilgilerin çalınmasını önledi         
13:17
Fatih Terim Fenerbahçe karşısında 33. kez derbiye çıkıyor Fatih Terim Fenerbahçe karşısında 33. kez derbiye çıkıyor         
12:53
Türk defineci kazı sırasında taş kesilmiş yılan buldu! Türk defineci kazı sırasında taş kesilmiş yılan buldu!         
12:36
Son Dakika: Danıştay'dan İstanbul Sözleşmesi itirazına ret Son Dakika: Danıştay'dan İstanbul Sözleşmesi itirazına ret         
12:31
Kalp nakli bekleyen Emirhan doğum gününde hayatını kaybetti Kalp nakli bekleyen Emirhan doğum gününde hayatını kaybetti         
12:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu Osman Öcalan'ın cenazesi konusunda fikir ayrılığı yaşıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu Osman Öcalan'ın cenazesi konusunda fikir ayrılığı yaşıyor         
11:23
PKK'nın sözde kurucularından Ali Haydar Kaytan, TSK'nın operasyonunda öldürüldü PKK'nın sözde kurucularından Ali Haydar Kaytan, TSK'nın operasyonunda öldürüldü         
11:02
Olağanüstü hal ilan edildi! Fırtına Kanada'da hayatı felç etti Olağanüstü hal ilan edildi! Fırtına Kanada'da hayatı felç etti         
11:00
İstanbul Havalimanı'nda midesinde taşıdığı uyuşturucu kapsülleri patlayan genç hayatını kaybetti İstanbul Havalimanı'nda midesinde taşıdığı uyuşturucu kapsülleri patlayan genç hayatını kaybetti         
10:42
Ödüllü çay demleme tekniğini biliyor musunuz? Ödüllü çay demleme tekniğini biliyor musunuz?         
10:27
Lütfü Elvan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sitem Lütfü Elvan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sitem         
09:51
Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğini ileri süren Ece Ronay, 2 milyon TL'lik cip aldı Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğini ileri süren Ece Ronay, 2 milyon TL'lik cip aldı         
08:47
Tüm gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! İşte ekonomistlerin son tahminleri Tüm gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! İşte ekonomistlerin son tahminleri         
07:15
Çinli otomotiv devi aracını Türkiye'ye getiriyor! Çinli otomotiv devi aracını Türkiye'ye getiriyor!         
17:10
İnsanlar ölmeden önce en son ne söylüyor? İnsanlar ölmeden önce en son ne söylüyor?         
16:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2021 13:48:21. #1.12#
SON DAKİKA: FETÖ yöneticisi Selahaddin Gülen'in yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement