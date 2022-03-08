Feyza Aktan'ı darp ettiği iddia edilen Özcan Deniz'e beraat - Son Dakika
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Feyza Aktan'ı darp ettiği iddia edilen Özcan Deniz'e beraat

08.03.2022 18:02
Feyza Aktan'ı darp ettiği iddia edilen Özcan Deniz'e beraat

Şarkıcı Özcan Deniz'in, eski eşi Feyza Aktan'ı darp ettiği iddiasıyla 1 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada mahkeme, Özcan Deniz'in beraatına karar verdi.

Şarkıcı Özcan Deniz'in, eski eşi Feyza Aktan'ı darp ettiği iddiasıyla 1 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada mahkeme, Özcan Deniz'in beraatına karar verdi.

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz'in, eski eşi Feyza Aktan'ı darp ettiği iddiasıyla, 'yaralama' suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Özcan Deniz ile müşteki eski eşi Feyza Aktan katılmazken, duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.

MÜTALAADA ÖZCAN DENİZ'İN BERAATI TALEP EDİLDİ

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, 2017-2018 yılları arasında gerçekleşen eylemde tarafların evli olmadığını, 6 ay içinde şikayet hakkının kullanmadığı gerekçesiyle davanın düşürülmesine karar verilmesini talep etti. Açıklanan mütalaada, 2018 yılının yaz aylarındaki eylemde de Feyza Aktan'ın annesi Fatıma Damarcan'ın darp olayına bizzat şahit olmadığına dair beyanda bulunduğu belirtildi. Mütalaada, Özcan Deniz'in delil yetersizliği nedeniyle beraatı talep edilirken, 2019 yılında Almanya'da gerçekleşen yaralama eyleminin ise şikayet süresi geçtikten sonra savcılığa gidildiği gerekçesiyle davanın düşürülmesi talep edildi.

MAHKEME ÖZCAN DENİZ'İN BERAATINA KARAR VERDİ

Mahkeme sanık Özcan Deniz'in 2017 ve 2019 yılında şikayetçi Feyza Aktan'a yönelik Türkiye'de ve Almanya'da 'basit yaralama' suçunu 6 aylık şikayet süresinden sonra şikayette bulunulduğu gerekçesiyle davanın düşürülmesine hükmetti. Özcan Deniz'in 2018 yılındaki 'basit yaralama' suçunu işlediğine dair kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğini de belirten mahkeme, Deniz'in beraatına karar verdi.

(Sema Demir/İHA)

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Özcan Deniz, eski eşini darbettiği suçlamasıyla yargılandığı davadan beraat etti Özcan Deniz, eski eşini darbettiği suçlamasıyla yargılandığı davadan beraat etti Danıştay, hukuka aykırı buldu, Kanal İstanbul kapsamındaki ihale iptal edildi! Danıştay, hukuka aykırı buldu, Kanal İstanbul kapsamındaki ihale iptal edildi!

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Feyza Aktan'ı darp ettiği iddia edilen Özcan Deniz'e beraat - Son Dakika


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