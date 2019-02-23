Son Dakika Haberleri: Feyzioğlu: "Çevre Davasını Doğru Anlatamadık"

Feyzioğlu: "Çevre Davasını Doğru Anlatamadık"

1 saat önce

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Türkiye'de çevre davasının doğru anlatılamadığını, iyi madencilik uygulamalarına siyasi sebeplerle karşı çıkmanın doğru olmadığını belirtti.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Türkiye'de çevre davasının doğru anlatılamadığını, iyi madencilik uygulamalarına siyasi sebeplerle karşı çıkmanın doğru olmadığını belirtti.

Feyzioğlu, Aydın Barosunca bir otelde düzenlenen Hukuk ve Çevresel Etkiler Açısından Jeotermal Enerji Çalıştayı'na katılarak bir konuşma yaptı.

Mahallelerine yapılması planlanan jeotermal enerji santraline tepki gösteren Kızılcaköy Mahallesi sakinlerinin davetiyle Aydın'a geldiğini söyleyen Feyzioğlu, çevre konularında spekülasyon ve provokasyonlara karşı dikkatli olunması gerektiğini, bu konudaki eylemlerin iyi niyetli olsa da bazen davaya zarar verdiğini söyledi.

Bu çalıştayda objektif, tarafsız, bilimin ne dediğini ve halkın ne istediğini tespit etmeye çalışacaklarını bildiren Feyzioğlu, şunları ifade etti:

"Açıkça söyleyeyim, sabah çevreyle uyanıp akşam çevreyle yatanlardan farklı olarak, bir adım geriden meseleye baktığımızda çevre davasını doğru anlatamadığımız kanaatindeyim. Çünkü buradaki meseleyi, başına gelmemiş olan Anadolu'nun bir başka yerindeki vatandaşımız, 'Bunlar enerjinin her türlüsüne karşı, mağarada mı yaşamak istiyorlar? Elbette enerjiye ihtiyacımız var, madeni çıkartmak zorundayız.' diye kestirip atıyor. İyi madencilik uygulamalarına siyasi sebeplerle karşı çıkmak doğru değil. Halkın sağlığını hiçe sayan, işçilerin canları üstünden karlarını arttırmak isteyen kötü madenciliği önlemeyi hedeflemeliyiz."

Jeotermal enerjinin de iyi anlatılması gerektiğini, bu ülkenin madenini iyi, doğru, halka yarar sağlayacak şekilde çıkaracakların korunması, diğerlerinin ise "yerin dibine sokulması" gerektiğini dile getiren Feyzioğlu, bu konuda değerlendirme yaparken, "Madeni çıkartalım mı yoksa madeni çıkartırken feda edeceğimiz tarımı koruyalım mı?" şeklinde bir değerlendirme de yapılması gerektiğini söyledi.

Feyzioğlu, "Bir meseleye 'Toptan karşıyız.' diye değil 'Neden yanlış?' diye ortaya koyduğumuzda ve doğrusunun nasıl olması gerektiğini söylediğimizde çözüm kendiliğinden ortaya çıkar." dedi.

Aydın Barosu Başkanı Gökhan Bozkurt ve Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan da çalıştayda birer konuşma yaptı.

Programa, CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Evrim Karakoz ve farklı illerin baro başkanları da katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 06:03 Kaynak: AA

Türkiye, Türkiye Barolar Birliği, Madencilik, Aydın, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TRT'nin Yeni Kanalı Yayın Hayatına Başladı Özcan Deniz, İsrailli Erkekleri Kıskançlıktan Delirtti!

Bankalar Birliği Başkanı: Kulüplerin Nakit Akışkanlıklarını Düzenlemek İstiyoruz Nikola Kalinic'ten Obradovic'e Övgü: Böyle Bir Hocanız Varsa Motive Olmamanız İmkansız
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.2.2019 19:21:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Feyzioğlu: "Çevre Davasını Doğru Anlatamadık"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]