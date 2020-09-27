FIBA Şampiyonlar Ligi'ne 18 farklı ülkeden 32 takım katılacak

FIBA Şampiyonlar Ligi bu sezon 18 ülkeden 32 takımla oynanacak ve son 25 yılın ülke çeşitliliği anlamında en geniş katılımlı basketbol organizasyonu olacak.

Türkiye'den Galatasaray, TOFAŞ, Pınar Karşıyaka, Türk Telekom ve Darüşşafaka Tekfen'in katılacağı organizasyonda normal sezon, 4'er takımlı 8 grupta deplasmanlı lig usulü ile oynanacak.

Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar Son 16 turuna yükselirken, son iki sıradaki ekipler elenecek.

Karşılaşmalar 20 Ekim'de başlayacak ve 7-9 Mayıs 2021'de oynanacak Dörtlü Final ile sona erecek.

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde takımların gruplara dağılımı şöyle:

A Grubu: Bakken Bears (Danimarka), Dinamo Sassari (İtalya), Galatasaray Doğa Sigorta (Türkiye), Iberostar Tenerife (İspanya).

B Grubu: ERA Nymburk (Çekya), JDA Dijon (Fransa), Keravnos (Kıbrıs Rum Kesimi), Tofaş (Türkiye).

C Grubu: AEK (Yunanistan), Cholet (Fransa), Hapoel Holon (İsrail), Tsmoki-Minsk (Belarus).

D Grubu: Casademont Zaragoza (İspanya), Falco Szombathely (Macaristan), Nizhny Novgorod (Rusya), Pszczolka Start Lublin (Polonya).

E Grubu: Peristeri (Yunanistan), Rytas Vilnius (Litvanya), SIG Strasbourg (Fransa), VEF Riga (Letonya).

F Grubu: Brose Bamberg (Almanya), Fortitudo Bologna (İtalya), Pınar Karşıyaka (Türkiye), Bilbao (İspanya).

G Grubu: Hapoel Jerusalem (İsrail), Limoges CSP (Fransa), Türk Telekom (Türkiye), Igokea (Bosna Hersek).

H Grubu: Darüşşafaka Tekfen (Türkiye), Filou Oostende (Belçika), Happy Casa Brindisi (İtalya), Hereda San Pablo Burgos (İspanya).