Son Dakika Haberleri: Fidan Dağıtıp Sözleşmeli Üreticilik Yaptıracağız"

Fidan Dağıtıp Sözleşmeli Üreticilik Yaptıracağız"

23 dakika önce

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, "Bütün köylülere fidan dağıtıp sözleşmeli üreticilik yaptıracağız." dedi.

Fidan Dağıtıp Sözleşmeli Üreticilik Yaptıracağız
CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, "Bütün köylülere fidan dağıtıp sözleşmeli üreticilik yaptıracağız." dedi.

Yavaş, İYİ Parti Gölbaşı İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, Ankaralılara 5 yıl hizmet etmekten başka gayelerinin olmadığını söyledi. Çılgın projelerinin olmadığını ifade eden Yavaş, kazandıkları takdirde Ankara'dan kazandıkları parayı yine Ankara'ya harcayacaklarını belirtti.

Yatırımların, halkın ve sivil toplum kuruluşlarının fikrini alarak yapılacağını, turizm ve tarım alanında ortaya koyacakları projelerle Ankara'yı kalkındıracaklarını dile getiren Yavaş, AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki'nin "Su faturalarında indirim vaadi bir proje değildir" sözlerini hatırlattı.

Mansur Yavaş, "Mustafa Tuna su faturalarını yüzde 17 indirdi. Ankara'nın cebinde epey bir para kalmış oldu. Biz, bunu söylediğimizde 'bunun neresi proje' diyorlar. Biz Ankara halkına temiz su içirmek, hem de uygun su içirmek için uğraşıyoruz. İndirimlerle Ankaralıların cebinde 50, 60 lira kalmaya başladı." ifadesini kullandı.

Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'nın yurt dışından bitki getirilmesinin kısıtlanmasına yönelik attığı adımları hatırlatarak, "Mustafa Tuna da şu anda fidanları Ege tarafından getiriyor. Ancak dışarıdan getirdiğimiz ağaçların hepsi kuruyor. Paralar boşa gitmesin. Bütün köylülere fidan dağıtıp sözleşmeli üreticilik yaptıracağız." diye konuştu.

Açılışa, CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral, CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener, İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yetkin Öztürk ve İYİ Parti Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Mahmut Aksoy da katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 03:48 Kaynak: AA

İYİ Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, belediye başkan adayı, Ankara, Politika
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