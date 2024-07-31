Figen Çalıkuşu, Tuğrul Türkeş'e çağrıda bulundu

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(ANKARA) -Hukukçu Figen Çalıkuşu, AKP Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç arasındaki "Osman Kavala" gerilimini değerlendirdi. Türkeş'e çağrıda bulunan Çalıkuşu, "Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Delegasyonu Başkanı AKP'li Tuğrul Türkeş madem Kavala dosyasının sümen altı edildiğinin farkında; kendisinin Silivri'deki ziyaretinin ardından Ankara'ya giderek Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun kapısını çalmasını da bekleriz" dedi.

AKP Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş'in Gezi Davası tutuklusu Osman Kavala'yı ziyaret talebi, Cumhur İttifakı içinde gerilime yol açmıştı. Hukukçu Çalıkuşu, gerilimin Cumhur İttifakı içindeki bazı çatlakları ve bakanlıkların yönetimi konusundaki tartışmaları gün yüzüne çıkardığını belirtti. İlerleyen günlerde Silivri Cezaevi'ne gitmesi beklenen Türkeş'e çağrıda bulunan Çalıkuşu, şunları kaydetti:

"Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Delegasyonu Başkanı AKP'li Tuğrul Türkeş madem Osman Kavala dosyasının sümen altı edildiğinin farkında; Silivri'deki ziyaretinin ardından kendisinin Ankara'ya giderek Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun kapısını çalmasını bekleriz. Türk yargısının mensupları Anayasa'ya karşı davranış içerisindeler. Osman Kavala hakkında AİHM'in verdiği kararı tanımayan, hak ihlalini görmezden gelen hakimler için HSK ne yapıyor? Eğer AB kriterlerini karşılanarak o fasılların tamamı açılabilseydi; bugün böyle bir kriz yaşıyor olmayacaktık, bu derece yoksulluk çekmeyecektik, kadınlar her gün öldürülmeyecekti, İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılamayacaktı, iç cinayetlerinde insanlarımızı yitirmeyecektik, 'Nas' deyip ekonomiye yön vermeyecektik, AİHM kararlarını yok sayıp Osman Kavala'yı içeride tutmayacaktık, Selahattin Demirtaş'ı tahliye edecektik, Anayasa Mahkemesi kararlarına direnen hakimleri ödüllendirmeyecektik... Sayın Türkeş tüm bunları da Kurul'a sorabilir."