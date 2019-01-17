Filenin Yıldızlarında Şampiyonlar Belli Oldu

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Yıldız Kız-Erkek Voleybol İl Birinciliği müsabakaları Efeler Atatürk Spor Salonunda oynanan final maçlarıyla tamamlandı.

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Yıldız Kız-Erkek Voleybol İl Birinciliği müsabakaları Efeler Atatürk Spor Salonunda oynanan final maçlarıyla tamamlandı.



Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde gerçekleştirilen ve Aydın Okul Sporları İl Temsilciliğinin faaliyet takviminde yer alan Okulla Sporları Yıldız Kız - Erkek Voleybol İl Birinciliği müsabakaları sonunda derece elde eden takımlar kupalarını aldı.



Erkeklerin Şampiyonu "Söke Sazlıköy Hilmi Fırat Ortaokulu"



Okul Sporları Yıldız Erkek Voleybol İl Birinciliği turnuvasına katılan 7 takım arasında İl Şampiyonu Söke Sazlıköy Hilmi Fırat Ortaokulu oldu. Efeler Atatürk Spor Salonunda Mursallı Sabahat Oğuz Ortaokulu ile karşılaşan Söke Sazlköy Hilmi Fırat Ortaokulu rakibini 3-0 mağlup ederek şampiyonluk kupasını kaldırdı. Mursallı Sabahat Oğuz Ortaokulu ise final maçını kaybederek il ikinciliği kupasının sahibi oldu.



Nazilli'de oynanan Okul Sporları Yıldız Erkekler üçüncülük müsabakasında ise Nazilli Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu Nazilli Beş Eylül Ortaokulunu 3-0 mağlup etmeyi başararak il üçüncüsü oldu. Nazilli Beş Eylül Ortaokulu il dördüncüsü oldu.



Kızların Şampiyonu "Özel Ege Atabey Ortaokulu"



Okul Sporları Yıldız Kızlar Voleybol İl Birinciliği turnuvası 45 okul takımının katılımıyla 23 Kasım 2018 tarihinde oynanan müsabakalar ile başladı. Zorlu turnuva sonunda final grubuna çıkmaya hak kazanan dört okul takımı arasından Özel Ege Atabey Ortaokulu şampiyonluk kupasının sahibi oldu.



Final grubunun son müsabakasında Özel Ege Atabey Ortaokulu ile Gazipaşa Ortaokulu karşı karşıya geldi. Müsabaka sonucunda Özel Ege Atabey Ortaokulu rakibini 3-0 mağlup ederek il birincisi oldu. Gazipaşa Ortaokulu ikincilik kupasının sahibi oldu.



Belkent Ortaokulu ile Valiler Ortaokulu arasında oynanan müsabaka sonucunda ise Valiler Ortaokulu Belkent Ortaokulunu 3-0 mağlup ederek il üçüncüsü oldu. Belkent ortaokulu bu sonuçla il dördüncüsü oldu.



Okul Sporları Yıldız Kızlar İl Şampiyonu Özel Ege Atabey Ortaokulu ile Okul Sporları Yıldız Erkekler İl Şampiyonu Söke Sazlıköy Hilmi Fırat Ortaokulu Aydın'ı grup müsabakalarında temsil etme hakkı kazandı. - AYDIN

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Karne Korkusuyla Evden Kaçan Liseli 3 Kız, Cep Telefonu Sinyaliyle Bulundu

Belediye İşçisinin Atatürk Heykeli Üzerine Düşen Karları Temizlemesi Vatandaşları Duygulandırdı

Öğretmenin Dikkati, 9 Yaşındaki Çocuğa Akrabalarının Dahil 4 Kişinin Yaptığı Cinsel İstismarı Ortaya Çıkardı

Ertelenen Boluspor - Galatasaray Maçının, 22 Ocak'ta Oynanacak