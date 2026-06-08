Filipinler'in güneyindeki Sarangani ilinin Soccsksargen bölgesindeki Kablalan ilçesinin 26 kilometre güneybatısında 7,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezinden (USGS), depremin 55,2 kilometre derinlikte meydana geldiğini açıkladı. Depremin ardından 4,6 ila 6,5 büyüklüğünde birçok sarsıntı kaydedildi. Depremde çok sayıda yapı hasar gördü, yerel basındaki haberlere göre sarsıntı nedeniyle ülkedeki bazı uçuşlar ile Mindanao bölgesindeki Davao'da tüm dersler iptal edildi.
Yetkililer, depremin Sarangani'de heyelana yol açtığını ve 13'ü toprak kaymasından olmak üzere 17 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 32'ye yükseldiği, 200'den fazla kişinin de yaralandığı bildirildi.
Öte yandan korkunç depremin gerçekleştiği sırada yaşananlar da güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, sarsıntıya yakalanan insanları ayakta dahi durabilmekte güçlük çektiği ve sabit bir yere tutunmaya çalıştıkları görüldü.
Son Dakika › Filipinler › Filipinler'deki deprem anı kameralara yansıdı - Son Dakika
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