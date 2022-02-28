Filistin: Bazı ülkelerin izlediği çifte standart politikası, İsrail'i suça teşvik ediyor - Son Dakika
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Filistin: Bazı ülkelerin izlediği çifte standart politikası, İsrail'i suça teşvik ediyor

28.02.2022 19:05
Filistin: Bazı ülkelerin izlediği çifte standart politikası, İsrail'i suça teşvik ediyor

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, bazı ülkelerin izlediği "çifte standart" politikasının İsrail'i Filistin halkı aleyhine suç işlemeye teşvik ettiğini söyledi.

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, bazı ülkelerin izlediği "çifte standart" politikasının İsrail'i Filistin halkı aleyhine suç işlemeye teşvik ettiğini söyledi.

Maliki, İsviçre'deki BM Cenevre Ofisi'nde Rusya- Ukrayna krizi çerçevesinde düzenlenen BM İnsan Hakları Konseyinin 49'uncu Oturumu'nda konuştu.

Filistinli Bakan, çifte standart politikası kapsamında, suçların cezasız kaldığı, insanların temel haklarından mahrum bırakıldığı ve can kayıplarının yaşandığına işaret etti.

Maliki, İsrail'in "tam bir cezasızlıkla" suç işlemeye devam etmesine izin veren bu politikanın sürdürülmesinden Filistinlilerin muzdarip olduğunu ifade etti.

İsrail'in Filistin'i işgalinin üzerinden 55 yıl geçmesine rağmen Filistin halkı aleyhinde suç işlemeye devam ettiğini söyleyen Maliki, "uluslararası toplumun zalimi memnun ettiğini, mazlumun adalet yollarını kapattığını" savundu.

Maliki, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki Filistinlilerin, "sınır dışı edilme, evlerin yıkılması, çocuklar ve yaşlıları da kapsayan gözaltı politikası" gibi zorluklarla karşı karşıya olduğuna dikkati çekti.

İsrail'in devam eden ihlalleri karşısında uluslararası toplumun tutumunu eleştiren Maliki, uluslararası toplumun tavrının, " Tel Aviv'i hesap verebilirlikten koruduğunu, bazı ülkelerin de İsrail'i mükafatlandırdığını, siyasi, ekonomik ve askeri anlaşmalarla onu tercih ettiğini" kaydetti.

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Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin, İsrail, Riyad, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Filistin: Bazı ülkelerin izlediği çifte standart politikası, İsrail'i suça teşvik ediyor - Son Dakika


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