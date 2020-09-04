Filistin'de OHAL 30 gün daha uzatıldı - Son Dakika

Filistin'de korona virüs salgını ile mücadele kapsamında Mart ayında ilen edilen OHAL'in süresi 30 gün daha uzatıldı.

Korona virüs salgını Filistin'de etkisini arttırmaya devam ediyor. Filistin'de salgının başladığı Mart ayında ilan edilen OHAL ülkedeki vaka sayılarının artması ile Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas tarafından 30 gün daha uzatıldı. Filistin Sağlık Bakanı Mai al-Kaila yaptığı açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 806 yeni vaka tespit edildiğini, 3 kişinin ise virüs nedeni ile hayatını kaybettiğini aktardı. Filistin'de son veriler ile toplam vaka sayısı 32 bin 817'ye, toplam can kaybı 192'e ulaştı.

Öte yandan Gazze'de karantina merkezi dışında 4 kişide korona virüs tespit edilmesi ile 24 Ağustos tarihinden bu yana sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. - GAZZE