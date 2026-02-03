Filistin Temsilcisi'nden İsrail'e Çekilme Çağrısı - Son Dakika
Filistin Temsilcisi'nden İsrail'e Çekilme Çağrısı

03.02.2026 20:24
BM toplantısında Riyad Mansur, İsrail'in Gazze'den çekilmesi ve Filistin yönetimi altında birleşmesi gerektiğini vurguladı.

BİRLEŞMİŞ Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, İsrail'in Gazze Şeridi'nden derhal ve tam olarak çekilmesi ve Gazze'nin Filistin yönetimi altında birleştirilmesi gerektiğini belirtti.

Mansur, BM Filistin Halkının Devredilemez Haklarının Kullanılmasına İlişkin Komitesinin (CEIRPP) BM Genel Merkezi'ndeki yıllık toplantısında konuştu.

Son 2 yıldan fazla zamandır süren İsrail saldırıları nedeniyle Filistin halkının tarihinin en zor dönemlerinden birinden geçtiğini belirten Mansur, enkaz altında kalanlar hariç çoğu çocuk ve kadın 72 bin insanı kaybettiklerini, 171 binden fazla kişinin de yaralandığını hatırlattı.

Mansur, 10 Ekim 2025'te varılan ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını söyleyerek, "Ancak ateşkes kalıcı olmalı. Kırılgan olmamalı. İsrail, Gazze Şeridi'nde ve işgal altındaki Filistin topraklarının diğer bölgelerinde dilediği gibi halkımızı öldürmeye devam etmemeli." dedi.

Aynı şekilde insani yardımların Gazze Şeridi'nin her köşesine ulaşmasına izin verilmesi gerektiğine işaret eden Mansur, İsrail'in BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ile uluslararası sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerini de engellememesi gerektiğini belirtti.

-"Gazze ile işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs Filistin yönetimi altında birleştirilmelidir"

Mansur, Gazze'deki ateşkesin ikinci aşamasına geçilmesinden duydukları memnuniyeti de dile getirerek, bu süreçte BM kararlarına uygun olarak hareket edilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Gazze'nin işgal altındaki Filistin topraklarının ve Filistin Devleti'nin ayrılmaz bir parçası olduğunu söyleyen Mansur, "Gazze, herkesin ele geçirebileceği havada asılı duran bir toprak parçası değildir. Filistin halkına aittir." ifadelerini kullandı.

Mansur, İsrail'in BM Güvenlik Konseyi kararları gereği Gazze Şeridi'nden derhal ve tam olarak çekilmesi gerektiğini belirtti.

Bunun herhangi bir uluslararası istikrar gücünün başarısı için elzem olduğunu vurgulayan Mansur, "Gazze ile işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs Filistin yönetimi altında birleştirilmelidir." dedi.

Mansur, Filistin halkının devam eden acılarını sona erdirmek ve devredilemez haklarını tesis etmek için BM kararları ve uluslararası hukuk çerçevesinde çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Filistin, İsrail, Güncel, Riyad, Gazze, Son Dakika

