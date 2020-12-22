Filistin ve Portekiz, ABD seçim sonuçlarının barış sürecinin canlanması için fırsat olduğunda hemfikir - Son Dakika

Filistin ve Portekiz, ABD seçim sonuçlarının barış sürecinin canlanması için fırsat olduğunda hemfikir

22.12.2020 17:45
Filistin ve Portekiz, ABD seçim sonuçlarının barış sürecinin canlanması için fırsat olduğunda hemfikir, System.String[]

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Portekizli mevkidaşı Augusto Santos Silva ile barış sürecinin canlanması ve İsrail-Filistin müzakerelerinin yeniden başlaması fırsatlarını görüştü.

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Portekizli mevkidaşı Augusto Santos Silva ile barış sürecinin canlanması ve İsrail-Filistin müzakerelerinin yeniden başlaması fırsatlarını görüştü.

İşgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ramallah kentinde ortak basın toplantısı düzenleyen iki bakan, ABD'de seçimlerin ardından göreve gelecek yeni yönetimin, İsrail-Filistin doğrudan müzakerelerinin yeniden başlaması için fırsat oluşturduğunu belirtti.

Bakanlar, müzakereler için uygun ortamın oluşması bakımından İsrail'in tek taraflı uygulamalarından da vazgeçmesi gerektiğini vurguladılar.

Basın toplantısında konuşan Filistin Dışişleri Bakanı Maliki, Portekizli mevkidaşı ile ABD seçimlerini ve seçimlerin barış sürecine etkilerini konuştuklarını söyledi.

Görüşmede, İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) kararlarına yönelik ihlallerini ve bunları dayatmasını, ilhak planlarını, tek taraflı uygulamalarını konuştuklarını ve bunları kabul etmediklerini söylediğini anlatan Maliki, "Uluslararası kararlar temelinde müzakerelere dönmeye hazır olduğumuzu ifade ettik." dedi.

Avrupa Birliği'nden (AB) İsrail'in işgal altındaki topraklarda benimsediği politikalara karşı net bir tavır takınmalarını istediklerini dile getiren Maliki, AB devletlerinin inandığı gibi Arap ülkelerinin İsrail ile normalleşmesinin Filistin sorununun çözümüne yardımcı olmayacağını söyledi.

Portekiz Dışişleri Bakanı Silva da ABD seçim sonuçlarının, yeni bir fırsat oluşturduğu ve bu fırsatın değerlendirilmesi gerektiği konusunda Filistin ile hemfikir olduklarını ifade etti.

"Her iki tarafın da doğrudan müzakerelere başlaması son derece önemli." diyen Silva, "güven inşa etmek için adım atılması" ve "İsrail'in, yerleşim inşası ve ev yıkma gibi yasa dışı politikalarının son bulması" gerektiğini belirtti.

İsrail-Filistin sorununa adil ve meşru çözümün, iki devletli çözümle sağlanabileceğini kaydeden Silva, Arap ülkeleri ile İsrail arasındaki normalleşme anlaşmalarının, olumlu bir adım olma ihtimali bulunduğunu ancak İsrail-Filistin doğrudan müzakerelerine alternatif olamayacağını söyledi.

Portekiz'in AB Konseyi Dönem Başkanlığını devralacağına da işaret eden Silva, bunun aynı zamanda, adil, meşru ve kalıcı bir çözüm bulmak için Filistin ve İsrail taraflarına yardım etme fırsatı da olacağını ifade etti.

Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği, Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Filistin ve Portekiz, ABD seçim sonuçlarının barış sürecinin canlanması için fırsat olduğunda hemfikir - Son Dakika


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