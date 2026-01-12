Filistinli çocuklara umut olacak uluslararası futbol ve eğitim projesi hayata geçti

FİLİSTİN'DE yaşanan ve tüm dünyanın derin bir üzüntüyle takip ettiği insani kriz karşısında, çocuk odaklı sosyal sorumluluk projeleriyle öne çıkan ETFA Academy (European Turkish Football Association), sporun birleştirici gücünü merkeze alan uluslararası bir futbol ve eğitim projesini kamuoyuna duyurdu.

ETFA ACADEMY'DEN FİLİSTİNLİ ÇOCUKLARA UMUT OLACAK ULUSLARARASI FUTBOL VE EĞİTİM PROJESİ

ETFA Academy tarafından hayata geçirilmesi planlanan proje; savaş ve zorunlu göç koşullarından etkilenen Filistinli sığınmacı çocuklara umut olmayı, onların hem sportif hem de akademik gelişimlerine katkı sağlamayı ve uluslararası alanda kalıcı bir farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

İki aşamalı olarak planlanan projenin Almanya ayağı, ETFA Academy ile DFI – Deutsche Fussball Internat iş birliğinde yürütülecek. Türkiye ayağında ise Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Futbol Federasyonu'nun projeye yönelik yapıcı ve olumlu yaklaşımlarının, hem sürecin görünürlüğü hem de toplumsal farkındalık açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Türkiye'de yaşayan Filistinli sığınmacı çocuklar arasından belirlenecek 10 futbolcu adayı, Almanya'da DFI bünyesinde tamamen ücretsiz futbol ve eğitim programına dahil edilecek. Bir sporcunun yıllık eğitim maliyetinin yaklaşık 40 bin Euro olduğu projede, toplam 400 bin Euro'luk bütçe, ETFA Academy ve DFI iş birliğiyle; sosyal sorumluluk bilincine sahip kişi ve kurumların gönüllü katkılarıyla sürdürülebilir bir yapı içinde planlandı.

'SPORUN EVRENSEL GÜCÜYLE HAREKET EDİYORUZ'

ETFA Academy yetkilileri, projenin herhangi bir siyasi faaliyet, ideolojik duruş ya da politik yönlendirme içermediğinin altını çizdi. Tüm çalışmaların evrensel insan hakları, çocukların üstün yararı ve sporun kapsayıcı gücü çerçevesinde yürütüldüğü vurgulandı. Din, dil, ırk, milliyet veya etnik köken ayrımı gözetmeksizin her çocuğa eşit yaklaşımın temel ilke olduğu ifade edildi.

Filistinli çocukların Almanya'daki eğitim ve yaşam süreçlerinin Alman mevzuatına uygun şekilde yürütüleceği, vize, oturum ve tüm resmi prosedürlerin ETFA Academy ve DFI bünyesindeki profesyonel ekipler tarafından titizlikle takip edileceği belirtildi.

ERDOĞAN, BAK VE UEFA'YA TEŞEKKÜR

Açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin meselesine ilişkin yıllardır sürdürdüğü kararlı ve insani duruş ile Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak'ın, sporun toplumsal faydasını önceleyen yaklaşımının projeye ilham kaynağı olduğu ifade edildi. Devlet kurumlarının manevi desteği ve kolaylaştırıcı yaklaşımlarının son derece kıymetli olduğu vurgulandı.

Öte yandan UEFA Başkanı Alexander Ceferin'in, Filistinli çocuklara yönelik duyarlı tutumunun sporun evrensel değerlerini yansıttığı belirtilirken, bu yaklaşımın benzer insani projelere ilham vermesi temenni edildi.

'GELECEĞE UMUT BIRAKMAK İSTİYORUZ'

ETFA Academy adına açıklamalarda bulunan Sedat Aydemir, sporun evrensel diliyle çocukların hayatına dokunmanın, geleceğe umut bırakmanın ve uluslararası düzeyde vicdani bir farkındalık oluşturmanın temel sorumlulukları olduğu vurgulandı. Hayata geçirilmesi planlanan bu proje, futbolun yalnızca bir oyun olmadığını; aynı zamanda umut, dayanışma ve insanlık için güçlü bir araç olduğunu bir kez daha gözler önüne koydu.