Son dakika gündem: KIRKLARELİ - Filyasyon ekiplerinin dağ köyünde ulaşıp aşı yaptığı Selim dede gözyaşlarını tutamadı - Son Dakika

Son dakika gündem: KIRKLARELİ - Filyasyon ekiplerinin dağ köyünde ulaşıp aşı yaptığı Selim dede gözyaşlarını tutamadı

30.01.2021 11:07

Son dakika haberler... Kırklareli'nde filyasyon ekipleri olumsuz hava koşullarına rağmen en ücra köşelere giderek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarını tespit ediyor, yaşlılara CoronaVac aşısı yapıyor.

Kırklareli'nde filyasyon ekipleri olumsuz hava koşullarına rağmen en ücra köşelere giderek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarını tespit ediyor, yaşlılara CoronaVac aşısı yapıyor.

Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde görevli ebe Dilber Aktürk, paramedik Tuğçe Balcı ve anestezi uzmanı Hamza Çapar, gece gündüz demeden görev yapan sağlık çalışanlarından sadece birkaçı.

Ekip, bir süre önce kar yağışı ve olumsuz hava koşullarından etkilenen yollardan giderek köylere ulaşıyor.

Planlamaya göre yaşlı vatandaşlara CoronaVac aşısı yapan ekip, gerekli görülen vatandaşlara ise PCR tarama testi uyguluyor.

Bazen kara saplanan araçlarını kurtarmak, bazen araçlarına zincir takmak için çaba harcayan ekip, telefonların çekmediği bazı köy yollarında saplandıkları kar yığınından kurtarılmak için bekliyor.

Zorlu kış şartlarında aracın gitmediği bazı evlere yaya ilerlemek zorunda kalan ekip, tüm zorluklara rağmen vatandaşlara hizmet sunmaya gayret gösteriyor.

Gözyaşlarına hakim olamadı

Kar yağışının yoğun olduğu Dereköy'e ulaşan ekip, ilk olarak 90 yaşındaki Selim Böcükler'e evinde aşı yaptı.

Selim dedenin karlı ve soğuk bir günde evine gelerek aşı yapan sağlık personelinin karşısında kendini mahcup hissederek ağlaması, filyasyon ekibini duygulandırdı.

Böcükler, sağlık ekibine teşekkür ederek "Geçmişte çok zorluklar çekmiştim. Şimdi sağlık ekipleri evime hizmet getirince mahcubiyet duyarak gözyaşlarıma hakim olamadım. Tedavim için uğraşan sağlık ekibine teşekkür ederim. Allah devletimizden razı olsun." dedi.

Sağlık ekipleri, Böcükler'in elini öperek teselli etti.

Ebe Dilber Aktürk Göktürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mobil ekip olarak her gün kar, kış, yağmur, çamur, soğuk demeden köylere giderek vatandaşlara hizmet vermeye çalıştıklarını söyledi.

Yaklaşık 10 aydır virüsle mücadele ettiklerini anlatan Göktürk, "Halimizden ve çalışmalar şartlarımızdan hiçbir zaman şikayet etmedik, tam tersine bu mücadelede etkin rol almaktan mutluyuz. Aşılama çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecek. Yeni dozlarımız geliyor. Uzun bir süre sahada aşılama çalışmalarına devam edeceğiz." dedi.

Tüm vatandaşların sağlığı için çalıştıklarını anlatan Göktürk, şöyle devam etti:

"Bazen yolda aracımız kayıyor, korkuyoruz. Aracı çektirecek birini bulamıyoruz. O an tenha yerlerde bulunuyoruz, traktör yok, kimse yok. Birilerine zorla ulaşıyoruz ve bizi gelip kurtarıyorlar. Araçla gidemediğimiz, yürümek zorunda kaldığımız yerler de oluyor; bu, bizi yoruyor. İlk başlarda çalışmaktan ailemizi göremediğimiz zamanlar oldu. Şimdi daha rahatız ve mutluyuz. Vatandaşlarımız da bize destek oluyor."

Paramedik Tuğçe Balcı da özellikle uzak dağ köylerine ulaşmakta zorlandıklarını, bazı günler çok üşüdüklerini ifade etti.

Sadece kar ve soğuk değil, yağmur, çamur ve toprak kayması gibi durumlarla da karşılaştıklarını anlatan Balcı, "Kışın çok zorlu bir süreçten geçiyoruz. Yolların durumu bazı bölgelerde kardan dolayı tehlikeli." dedi.

Anestezi uzmanı Hamza Çapar ise yaşadıkları tüm zorluklara rağmen görevlerini yılmadan, yorulmadan, sürdürdüklerini dile getirdi.

Son dakika gündem: KIRKLARELİ - Filyasyon ekiplerinin dağ köyünde ulaşıp aşı yaptığı Selim dede gözyaşlarını tutamadı
Son dakika gündem: KIRKLARELİ - Filyasyon ekiplerinin dağ köyünde ulaşıp aşı yaptığı Selim dede gözyaşlarını tutamadı
Son dakika gündem: KIRKLARELİ - Filyasyon ekiplerinin dağ köyünde ulaşıp aşı yaptığı Selim dede gözyaşlarını tutamadı
Son dakika gündem: KIRKLARELİ - Filyasyon ekiplerinin dağ köyünde ulaşıp aşı yaptığı Selim dede gözyaşlarını tutamadı

İl Sağlık Müdürlüğü, Kırklareli, Balcı, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: KIRKLARELİ - Filyasyon ekiplerinin dağ köyünde ulaşıp aşı yaptığı Selim dede gözyaşlarını tutamadı - Son Dakika


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