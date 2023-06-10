Financial Times: Yeni Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan, büyük finans kurumlarının risklerini analiz etmede uzman

İngiliz finans gazetesi Financial Times'in yeni Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan'la ilgili yayınladığı analizde dikkat çeken ifadeler yer aldı. Analizde Erkan'ın büyük finans kurumlarının bilançolarındaki riskleri analiz eden karmaşık modeller yaratmada uzman olduğu belirtildi. Haberde ayrıca 2019'dan bu yana beşinci merkez bankası başkanı olan Erkan'ın görüşlerinin Erdoğan'ın sahip olduğu ekonomik görüşlerle güçlü bir tezat oluşturduğu aktarıldı.

"ÇOK AZ MANEVRA ALANI VAR"

Yazıda önceki Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun iki yıl içinde faiz oranlarını yüzde 19'dan yüzde 8,5'e indirdiği ve bankanın lirayı desteklemek için bu yıl yaklaşık 25 milyar dolarlık döviz rezervi yaktığı hatırlatılırken "Bu, işleri tersine çevirme zorluğunu üstlenen Erkan'a çok az manevra alanı bırakacaktır" ifadeleri kullanıldı.

"İNCE ÇİZGİDE YÜRÜMESİ GEREKECEK"

Haberde görüşlerine yer verilen Dinamik Yatırım Menkul Değerler'in baş ekonomisti Enver Erkan, "Alınan mesaj ve şimdiye kadar oluşan beklentiler, güçlü bir politika geçişine işaret ediyor" dedi.

Haberde ayrıca Merkez Bankası Başkanlığı görevinin Erkan'ın diplomatik becerilerini mutlaka sınayacağı belirtildi. Analizde, "Erkan'ın ekonomi politikasına pek sabır göstermeyen bir cumhurbaşkanını yatıştırarak Türkiye'yi daha sürdürülebilir bir politika yoluna sokma ve yabancı yatırımcıları çekmek arasındaki ince çizgide yürümesi gerekecek" ifadeleri yer aldı.

Teneo danışmanlık şirketinden Wolfango Piccoli ise "Yıllarca süren kötü yönetimden sonra Erkan'ın yönetimi yeniden inşa etmesi gerektiğini" söyledi.

ERKAN'IN GENİŞ BİYOGRAFİSİNİ YAYINLADILAR

Yazıda ayrıca Erkan'ın geniş bir biyografisine yer verildi. Erkan hakkında şu ifadeler kullanıldı:

"Nisan 1979'da İstanbul'da doğan Erkan'ın öğretmen ve mühendis olan ebeveynleri, erken yaşlardan itibaren sayısal becerilerini geliştirdi. Yazılımcı bir komşusu ona bir programlama dili olan C++ öğretti

2001'de Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden birincilikle mezun olduktan sonra Erkan, Princeton Üniversitesi'nden finans mühendisliği alanında risk yönetimi üzerine bir tezle doktora derecesi aldı.

Türk-Amerikan çifte vatandaşı olan Erkan daha sonra yaklaşık on yılını Goldman Sachs'ta geçirdi ve burada büyük finans gruplarına yönelik stres testi konusunda danışmanlık yaptı.

Erkan 2014 yılında First Republic'in kurucusu Jim Herbert ile orada tanıştı. Burada çalışmaya başlayan Erkan, First Republic'te hızla yükseldi. 2019'da American Banker tarafından sektörün "izlenmesi gereken en güçlü kadınlarından" biri seçildi.

2021 yazında Erkan, First Republic'in eş genel müdürü oldu ve şirkette Herbert'in yerini alacak aday olarak görüldü. Ancak şirketin başındaki görevi kısa ve inişli çıkışlı oldu. Erkan, diğer üst düzey yöneticilerle anlaşamadı ve 2021'in sonunda First Republic'ten ayrıldı. Kurum, o zamandan beri bankacılık krizinin merkezinde yer aldı.

Erkan, First Republic'ten ayrıldıktan sonra kısa bir süre New York ticari emlak firması Greystone'da eşbaşkan olarak görev yaptı, Haziran 2022'de atandı ve aynı yılın Aralık ayında ayrıldı.

Şimdi, Türkiye'nin ilk kadın merkez bankası başkanı olarak, risk yönetimi deneyimini kullanmak için yeni bir şans elde edecek."