Firari Hükümlü Bagajda Yakalandı

Firari Hükümlü Bagajda Yakalandı
07.01.2026 13:49
İzmir'de 31 yıl hapis cezası olan D.O., saklandığı hurda aracın bagajında yakalandı.

İZMİR'de yakalanmamak için sürekli kılık değiştirip, ilçe ilçe gezen firari hükümlü D.O. (43), saklandığı hurda aracın bagajında yakalandı.

İzmir'de hakkında 5 ayrı 'Hırsızlık' suçundan hakkında toplam 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yakalanmamak için sürekli kılık değiştirip, ilçe ilçe gezdiği belirlenen D.O.'nun Karabağlar'da olduğu tespit edildi. D.O.'nun il dışına kaçağı bilgisine ulaşan Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. Ekipler, D.O.'yu saklandığı hurda bir aracın bagajında yakaladı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.O., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: DHA

