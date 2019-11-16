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Firari hükümlü kadın yakalandı

6 saat önce

Kayseri'de, hakkında 4 ayrı suçtan 25 yıl 7 ay hapis cezası bulunan hükümlü kadın gözaltına alındı.

Kayseri'de, hakkında 4 ayrı suçtan 25 yıl 7 ay hapis cezası bulunan hükümlü kadın gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Kayseri'nin Sarıoğlan, İncesu ve Özvatan, Çorum'un Alaca ilçeleri ile Konya ve Nevşehir'de, "hırsızlık, başkalarına ait kimlik bilgilerini kullanma, konut dokunulmazlığını ihlal ve mala zarar verme" suçlarından hakkında 25 yıl 7 ay hapis cezası bulunan Gülizar P'nin saklandığı evi tespit etti.

Firari hükümlü, belirlenen adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan Gülizar P, Bünyan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Firari hükümlü kadın yakalandı

Nevşehir, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 06:31 Kaynak: AA
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