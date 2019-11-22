Firari sanıkların yargılandığı Gar katliamı davası dosyasına yeni görüntüler girdi

ANKARA Garı'nda, 10 Ekim 2015'de terör örgütü DEAŞ saldırısı sonucu 100 kişinin yaşamının yitirdiği katliamla ilgili, dosyası ayrılan sanıkların yargılandığı dava dosyasına, ana davada 101 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 10 bin 568 yıl hapis cezası alan Yakub Şahin'in saldırıdan önce, 2 ton gübre almaya çalıştığı anlara ait görüntüler girdi.

Ankara Garı'nda 10 Ekim 2015'de düzenlenen saldırıyla ilgili 16'sı firari 1'i birleşen dosya sanığı 17 sanığın yargılanmasına Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Mahkeme heyeti, savcılıktan saldırıyla ilgili 9 klasörün daha mahkemeye gönderildiğini belirtti. duruşma ertelenirken, müşteki avukatları, savcılığın mahkemeye göndermeyi unuttuğunu ileri sürdükleri bu klasörler içerisinde, ana davada ceza alan Yakup Şahin'in, saldırıdan 10 gün önce Nizip'te bulunan Özdemir Tarım isimli işyerinde, bomba yapımında kullanılan 2 ton gübre satın almak isterken güvenlik kamera görüntülerine yansıdığı anların girdiğini belirtti. Avukatlar, Şahin'in dava aşamasındaki savunmasında Nizip'e gübre almaya gittiğini ama satıcının vermediğini söylediğini hatırlattılar. Avukatlar, bu ifade sonrası mahkemeden sanığın ifadeleri doğrultusunda araştırma yapılmasını istediklerini ancak mahkemenin taleplerini reddettiğini belirttiler.

SATICI ŞAHİN'E PARASINI GERİ VERİYOR

Dosyaya giren görüntülerde; Yakup Şahin işyerine giriyor ve satıcıya para ödüyor. Bir süre sonra gübreleri almak için gelen Şahin'e, dosyadaki bilgilere göre satıcı kimlik soruyor. Şahin ise kimliği olmadığını söyleyince satıcı, kimliği yoksa gübreleri alamayacağını söylüyor. Bunun üzerine satıcı, Şahin'e parasını geri ödüyor.

Müşteki avukatlarının iddiasına göre, satıcının polisi araması üzerine Şahin hakkında ihbar tutanağı hazırlandı ve istihbari bilgi paylaşımı yapıldı. Ancak daha sonra Şahin hakkında herhangi bir işlem yapılmadı. Saldırının önemli isimlerinden Şahin, bombacılara eskortluk yaparak katliam gerçekleştirildi.

KARAR 3 AĞUSTOS 2018'DE ÇIKMIŞTI

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yakub Şahin'in iş yerindeki görüntüleri

Haber: Özkan ARSLAN/ANKARA,