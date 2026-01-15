Fırat'ın Batısında İnsani Koridor Açıldı - Son Dakika
Dünya
BBC

Fırat'ın Batısında İnsani Koridor Açıldı

Fırat\'ın Batısında İnsani Koridor Açıldı
15.01.2026 15:15
Suriye ordusu, sivillerin tahliyesi için Fırat'ta insani koridor açtı, SDG ise müdahale etti.

Suriye'de Şam'a bağlı ordu "kapalı askeri bölge" ilan ettiği Fırat'ın batısından sivillerin tahliyesi için insani koridor açıldığını duyurdu.

Yerel saatle sabah 09.00'da açılan koridor, akşam 17.00'de kapanacak.

Buna göre tahliyelerin, Deyr Hafir kasabasını Halep'e bağlayan M15 karayolu üzerindeki Hamime köyü üzerinden sağlanması planlanıyor.

Anadolu Ajansı, Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) Deyr Hafir'de sivillerin, insani koridoru kullanarak bölgeden ayrılmasına "silah zoruyla engel olduğunu" yazdı.

SDG'den bu iddiaya yanıt gelmedi.

Deyr Hafir, Halep ile Rakka vilayetini birbirine bağlayan stratejik bir güzergah üzerinde yer alıyor ve daha önce iki taraf arasında çatışmalara sahne olmuştu.

Ordu, 13 Ocak'ta Halep'in doğusundaki Deyr Hafir, Meskene, Babiri ve Kavas bölgelerini "kapalı askeri bölge" ilan etmişti.

Bunun ardından çok sayıda ağır silahlı araçlarla Deyr Hafir'e askeri takviyeler yapılmıştı.

10 mutabakatı çerçevesinde SDG kontrolündeki bölge ve güçlerin 2025'in sonuna kadar merkezi yönetime entegre edilmesi üzerinde kağıt üzerinde uzlaşıldı.

Ancak sürenin dolmasına karşın anlaşmanın nasıl uygulanacağı konusunda net bir yol haritası ortaya konmadı.

Şam'a bağlı güçler ve Kürt liderliğindeki SDG, bölgedeki yeni saldırılarla ilgili birbirlerini suçluyor.

SDG, Suriye ordusunun 14 Ocak Çarşamba erken saatlerden itibaren Deyr Hafir, Meskene ve Tişrin Barajı etrafına kamikaze drone'ları, topçu ateşi ve havan toplarıyla yoğun saldırılar düzenlediğini söyledi.

SDG son çatışmalarda Bayraktar SİHA'ların kullanıldığını da iddia etti. Türkiye'den bu iddiaya bir yanıt gelmedi.

Devlete ait El Ikhbariyah kanalı ordunun, SDG'nin bölgeye savaşçı ve ağır teçhizat getirdiğini tespit etmesinin ardından takviyelere başladığını aktardı.

Kanal, 14 Ocak'ta SDG'nin ordu mevzilerine ve yakındaki köylere ateş açtığını ve Deyr Hafir yakınlarındaki bir köprüyü havaya uçurmaya çalıştığını bildirdi.

Gelişmeler, iki taraf arasında Halep kırsalında 6 Ocak'ta başlayan ve beş gün süren çatışmaların ateşkesle sona ermesinin hemen ardından geldi.

Şam yönetimi, SDG'yi 10 Mart mutabakatına uymamakla suçluyor.

SDG bu suçlamaları reddediyor ve bölgelerde askeri varlığının olmadığını, Şam güçlerinin saldırılarına yanıt verdiğini savunuyor.

Kaynak: BBC

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Suriye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Fırat'ın Batısında İnsani Koridor Açıldı - Son Dakika

BBC
SON DAKİKA: Fırat'ın Batısında İnsani Koridor Açıldı - Son Dakika
