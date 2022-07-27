Fırat Kalkanı şehidi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Fırat Kalkanı şehidi son yolculuğuna uğurlandı

27.07.2022 18:17
Fırat Kalkanı şehidi son yolculuğuna uğurlandı

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Sözleşmeli Er Mevlüt Yoğurtçu için Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze namazı kılındı.

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Sözleşmeli Er Mevlüt Yoğurtçu için Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze namazı kılındı.

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde görev yapan 25 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Mevlüt Yoğurtçu için, Ankara'daki Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde, ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Şehidin cenazesinde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Milli Eğitim Bakanı Mehmet Özer, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, Ankara Valisi Vasip Şahin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, Kuvvet Komutanları, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ailesi, yakınları ve arkadaşları yer aldı. Yoğurtçu'nun al bayrağa sarılı naaşı namazın ardından defnedilmek üzere Pursaklar Şehitliği'ne götürüldü. - ANKARA

YORUMLAR
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Çorum'un Buharaevler ve Zile kavşaklarında düzenleme yapılacak Çorum'un Buharaevler ve Zile kavşaklarında düzenleme yapılacak Bakan Varank: Türkiye, bugün yatırımlarda dünyanın en güvenli limanlarından biri (2) Bakan Varank: Türkiye, bugün yatırımlarda dünyanın en güvenli limanlarından biri (2)
Kaynak: İHA

Ahmet Hamdi Akseki, Ankara, Fırat, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fırat Kalkanı şehidi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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