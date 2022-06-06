Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekat bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 11 1 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, yurt içinde ve sınır ötesinde yürüttüğü başarılı operasyonlarını hız kesmeden sürdürüyor. Bölgede huzuru sağlamak için operasyonlarını devam ettiren Türkiye, terör örgütünün saldırı girişimini engelledi.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Suriye'nin kuzeyindeki harekat bölgelerinde 11 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.
MSB'den şu ifadeleri kullandı: "Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 11 PKK/ YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hâle getirildi. Bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek."
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Terör yuvalarına pençemizi vurmaya devam ediyoruz. Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.
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