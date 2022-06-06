MSB'den şu ifadeleri kullandı: " Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 11 PKK/ YPG 'li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hâle getirildi. Bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek."

Kaynak: İHA

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekat bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 11 1 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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