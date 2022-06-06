Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekat bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 11 1 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekat bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 11 1 terörist etkisiz hale getirildi

06.06.2022 17:16

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekat bölgelerinde saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 11 terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Türk Silahlı Kuvvetleri, yurt içinde ve sınır ötesinde yürüttüğü başarılı operasyonlarını hız kesmeden sürdürüyor. Bölgede huzuru sağlamak için operasyonlarını devam ettiren Türkiye, terör örgütünün saldırı girişimini engelledi.

11 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Suriye'nin kuzeyindeki harekat bölgelerinde 11 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

"HER TÜRLÜ TEDBİR ALINMAYA DEVAM EDECEK"

MSB'den şu ifadeleri kullandı: "Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 11 PKK/ YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hâle getirildi. Bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek."

IRAK'IN KUZEYİNDE DE 7 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Terör yuvalarına pençemizi vurmaya devam ediyoruz. Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

YORUMLAR
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MSB: 11 terörist etkisiz hale getirildi MSB: 11 terörist etkisiz hale getirildi 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: İHA

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekat bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 11 1 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekat bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 11 1 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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