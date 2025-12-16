Fırından aldığı ekmeğin içinden jilet çıktı - Son Dakika
Fırından aldığı ekmeğin içinden jilet çıktı

Fırından aldığı ekmeğin içinden jilet çıktı
16.12.2025 07:29  Güncelleme: 07:55
Fırından aldığı ekmeğin içinden jilet çıktı
Nevşehir'de bir vatandaşın fırından aldığı ekmeğin içinden jilet çıktı. Ekmeği son anda fark edip ağzına götürmekten vazgeçen şahıs, "Annem, babam ve 7 yaşındaki yeğenim de bu kahvaltıda vardı. Bu jilet onlardan birine de gelebilirdi. Onlar bu ekmeği fark etmeyebilirdi. Çok şükür ben fark ettim. Gerekli yerlere de şikayette bulunacağım" dedi.

Nevşehir'de bir vatandaşın kahvaltı yapmak için fırından aldığı ekmeğin içinden jilet çıktı.

NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Muhammet Boyacı'nın babası sabah kahvaltı için fırına giderek ekmek aldı. Kahvaltı sırasında Boyacı ağzına götürdüğünde ekmeğin içerisinde bir sertlik hissetti. Ekmeği inceleyen Boyacı, ekmeğin içerisinde jilet olduğunu görünce neye uğradığını şaşırdı.

Fırından aldığı ekmeğin içinden jilet çıktı

MASADA KÜÇÜK YAŞTAKİ YEĞENİ DE VARDI

Kahvaltıda küçük yaşta yeğeninin de bulunduğunu ifade eden Muhammet Boyacı, kendisinin fark ettiğini ancak yeğeninin fark etmeden ekmeği ağzına götürebileceğini söyleyerek, duruma tepki gösterdi.

Fırından aldığı ekmeğin içinden jilet çıktı

"GEREKLİ YERLERE ŞİKAYETTE BULUNACAĞIM"

Boyacı, "Pazar sabahı ailemle beraber kahvaltı yaparken babamın fırından almış olduğu ekmeğin içerisinden jilet çıktı. Büyük bir jilet ve biz de ekmeğin büyük bölümünü yemiştik. Ben ekmeği ağzıma atmak üzereyken son anda fark ettim. Annem, babam ve 7 yaşındaki yeğenim de bu kahvaltıda vardı. Bu jilet onlardan birine de gelebilirdi. Onlar bu ekmeği fark etmeyebilirdi. Çok şükür ben fark ettim. Gerekli yerlere de şikayette bulunacağım" dedi.

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Mehmet Ali Cetinkaya Mehmet Ali Cetinkaya:
    allaha emanet sans eseri yasiyoruz 15 0 Yanıtla
    Ramazan Dağlı Ramazan Dağlı:
    elhamdulillah Allaha emanet yasıyoruz halbuki kullara kalsa basımıza gelecek olan tam olarak ta bu 0 0
  • Barış Oğuz Barış Oğuz:
    ülkede ekonomik sorundan daha büyük bir sorun var, ahlak sorunu. çok tuhaf bir toplum olduk ve bunu dış güçler bile bile içimize pis toplumları sokarak yaptı. 100 sene önce savaş olunca eşine çekiç orak alıp şakada koşan ruhtan eser yok artık, bugün bir savaş olsa herkes kaçar. öyle bir topluma dönüştük. 13 0 Yanıtla
  • Uygar Demirbas Uygar Demirbas:
    Allah ülkeden şeytani çekeli yıllar oldu 1 1 Yanıtla
  • yol yolcu yol yolcu :
    ama hiç mantıklı değil? jiletin orda ne işi var.bende çok eskiden fırınlarda çalışmıştım.yani jiletin hamura girip ekmek olması hiç ama hiç mantıklı hem jileti nerden bulacak.hadi çuvalı açtı diyelim çok çok o anda elinden yere düşer? yada hamura çizgiyi veya şekli jiletle verdi diyelim elinden ekmeğe düştü diyelim bu seferde yüzeyinde kalır? geriye bitek sabotaj kalıyor.?ya patronuna kızgın bir işçi..yada unun geldiği yerde birileri jilet koymuştur. 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
