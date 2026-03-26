Fırtına Deresi'nde endişelendiren görüntü! Gerçek ortaya çıktı
Fırtına Deresi'nde endişelendiren görüntü! Gerçek ortaya çıktı

Fırtına Deresi'nde endişelendiren görüntü! Gerçek ortaya çıktı
26.03.2026 16:01
Fırtına Deresi'nde endişelendiren görüntü! Gerçek ortaya çıktı
Rize’nin Çamlıhemşin ilçesindeki Fırtına Deresi’nde yoğun yağışların ardından oluşan beyaz köpük tabakaları görenleri endişelendirdi. İlk bakışta kirlilik izlenimi yaratan görüntülerin, ormanlık alandan taşınan organik maddelerin suyla etkileşimi sonucu ortaya çıkan doğal bir süreç olduğu belirtildi.

Rize'de Çamlıhemşin sınırlarında yer alan Fırtına Deresi, son günlerde alışılmışın dışında görüntülerle gündemde. Özellikle yoğun yağışların ardından debisi hızla yükselen dere, yüzeyde oluşan beyaz köpük tabakalarıyla dikkat çekici bir doğa olayına sahne oldu. Bölge halkı ve ziyaretçiler tarafından kaydedilen görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, ortaya çıkan manzara hem hayranlık uyandırdı hem de beraberinde bazı soru işaretlerini getirdi.

"KİRLİLİK Mİ?" SORUSU GÜNDEME GELDİ

İlk bakışta kirlilik izlenimi yaratan bu yoğun köpüklenme, özellikle dışarıdan gelen ziyaretçilerde endişeye neden oldu. Ancak yapılan uzman değerlendirmeleri ve sahadaki gözlemler, durumun sanıldığı gibi olmadığını net biçimde ortaya koyuyor.

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI: TAMAMEN DOĞAL BİR SÜREÇ

Uzmanlara göre bu köpüklenmenin temel nedeni; ormanlık alanlardan dereye taşınan organik maddeler. Yaprak, dal parçaları ve bitki kalıntıları, yüksek debiyle akan suyun içinde çözünerek doğal organik bileşenler oluşturuyor. Bu süreçte suyun hızla akması ve oksijenle yoğun şekilde temas etmesi, yüzeyde köpük oluşumunu tetikliyor.

Özellikle Fırtına Vadisi gibi yoğun bitki örtüsüne sahip bölgelerde bu tür doğa olaylarının daha sık görülmesi, ekosistemin zenginliğinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

KISA SÜRELİ VE ZARARSIZ

Yetkililer ve uzmanlar, oluşan köpüğün kalıcı olmadığını ve akışla birlikte kısa sürede dağıldığını vurguluyor. Sahadaki gözlemler de bunu destekliyor: Köpük belirli noktalarda yoğunlaşıyor, ardından hızla kayboluyor. Ayrıca suyun renginde, kokusunda ya da genel yapısında herhangi bir kimyasal kirlilik bulgusuna rastlanmadığı özellikle ifade ediliyor.

DOĞANIN DÖNGÜSÜNÜN BİR PARÇASI

Yetkililerden yapılan açıklamalarda, vatandaşların bu tür görüntüler karşısında endişeye kapılmaması gerektiği belirtiliyor. Bu durumun tamamen doğal süreçlerin bir sonucu olduğu, özellikle ilkbahar ayları ve yoğun yağış sonrası dönemlerde sıkça görülebileceği ifade ediliyor.

DOĞAL ZENGİNLİĞİN GÖRSEL YANSIMASI

Ortaya çıkan bu etkileyici manzara, bir yandan doğanın gücünü ve dinamizmini gözler önüne sererken, diğer yandan Çamlıhemşin ve çevresinin sahip olduğu eşsiz ekosistemi bir kez daha hatırlatıyor.

Fırtına Deresi’nde görülen bu köpük akışı, sadece bir doğa olayı değil; aynı zamanda bölgenin sağlıklı ve canlı doğasının güçlü bir işareti olarak değerlendiriliyor.

Danimarka Başbakanı Frederiksen istifa etti Danimarka Başbakanı Frederiksen istifa etti
Yozgat’ta çocuğunu öldürdüğü iddia edilen anneye müebbet hapis cezası verildi Yozgat'ta çocuğunu öldürdüğü iddia edilen anneye müebbet hapis cezası verildi
Şanlıurfa’da 50 ton bozuk tavuk eti ele geçirildi Şanlıurfa'da 50 ton bozuk tavuk eti ele geçirildi
Bartın açıklarında doğal gaz araması yapılacak Bartın açıklarında doğal gaz araması yapılacak
Bangladeş’te feribota girmeye çalışan yolcu otobüsü nehre düştü: 2 ölü Bangladeş'te feribota girmeye çalışan yolcu otobüsü nehre düştü: 2 ölü
Trump’ı hiç umursamıyor Netanyahu, İran için ölümcül emri verdi Trump'ı hiç umursamıyor! Netanyahu, İran için ölümcül emri verdi
İBB’ye yönelik yolsuzluk davasının duruşmasına sahte basın kartıyla giren şüpheli yakalandı İBB'ye yönelik yolsuzluk davasının duruşmasına sahte basın kartıyla giren şüpheli yakalandı
Mossad’dan ABD ve İsrail’in hayallerini yıkacak İran raporu Mossad'dan ABD ve İsrail'in hayallerini yıkacak İran raporu
Silikon maskeli saldırganlar zorla girdikleri evde kurşun yağdırdı: Anne ve oğlu yaralandı Silikon maskeli saldırganlar zorla girdikleri evde kurşun yağdırdı: Anne ve oğlu yaralandı
Eski MI6 Başkanı Younger, savaşın kazananını açıkladı Eski MI6 Başkanı Younger, savaşın kazananını açıkladı
İran: ABD’ye ait FA-18 savaş uçağını vurduk İran: ABD'ye ait F/A-18 savaş uçağını vurduk
Gözler yine Riyad’da İran’dan çok konuşulacak “işgal“ iddiası Gözler yine Riyad'da! İran'dan çok konuşulacak "işgal" iddiası
Beyaz Saray’dan İran’a anlaşma resti: Trump blöf yapmaz, kıyamet koparmaya hazır Beyaz Saray'dan İran'a anlaşma resti: Trump blöf yapmaz, kıyamet koparmaya hazır

15:56
Zamanlama manidar: NATO’dan dikat çeken Türkiye çıkışı
Zamanlama manidar: NATO'dan dikat çeken Türkiye çıkışı
15:45
Demet Akalın’ın “Sen bir eve gel lan“ dediği eşi podyuma çıktı
Demet Akalın'ın "Sen bir eve gel lan" dediği eşi podyuma çıktı
15:28
Gözaltındaki ünlüler mahkemeye sevk edildi Adanalı’nın Pınar’ı dahil 5 kişiye tutuklama talebi
Gözaltındaki ünlüler mahkemeye sevk edildi! Adanalı'nın Pınar'ı dahil 5 kişiye tutuklama talebi
15:08
İşte Mourinho’nun gelecek sezon yöneteceği takım
İşte Mourinho'nun gelecek sezon yöneteceği takım
15:05
İstanbul’da kan donduran “Ters ilişki“ cinayeti: 59 yaşındaki adamı boğarak öldürdü
İstanbul'da kan donduran "Ters ilişki" cinayeti: 59 yaşındaki adamı boğarak öldürdü
15:02
Tedesco’dan alkış alan hareket
Tedesco'dan alkış alan hareket
14:48
Kardeşinin Instagram mesajlarına bakınca şok oldu
Kardeşinin Instagram mesajlarına bakınca şok oldu
14:21
Bu nasıl sorumsuzluk BİM’in sattığı makarnanın içinden çıkana bakın
Bu nasıl sorumsuzluk? BİM'in sattığı makarnanın içinden çıkana bakın
14:21
Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun gizli hesabı ortaya çıktı: Lanet olası pisliksiniz
Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun gizli hesabı ortaya çıktı: Lanet olası pisliksiniz
14:10
Hamaney’in ölümünü dans ederek kutlamıştı, aldığı haberle yıkıldı
Hamaney'in ölümünü dans ederek kutlamıştı, aldığı haberle yıkıldı
13:39
Trump: ABD’nin NATO’ya hiçbir ihtiyacı yok, İran konusunda herhangi bir yardımları olmadı
Trump: ABD'nin NATO'ya hiçbir ihtiyacı yok, İran konusunda herhangi bir yardımları olmadı
13:26
Öğrenci affının detaylarına Haberler.com ulaştı İşte şartlar
Öğrenci affının detaylarına Haberler.com ulaştı! İşte şartlar
13:16
Savaş devam ederken İran’dan tartışma yaratan karar Yaş 12’ye düşürüldü
Savaş devam ederken İran'dan tartışma yaratan karar! Yaş 12'ye düşürüldü
