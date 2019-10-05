Son Dakika Haberleri: Fırtına obüslerinin namluları çevrildi, Mehmetçik el tetikte bekliyor
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Fırtına obüslerinin namluları çevrildi, Mehmetçik el tetikte bekliyor

1 saat önce

Fırtına obüslerinin namluları çevrildi, Mehmetçik el tetikte bekliyorŞANLIURFA - Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinin karşısında bulunan Kobani sınırında elleri tetikte hazır bekliyor.

Fırtına obüslerinin namluları çevrildi, Mehmetçik el tetikte bekliyor

ŞANLIURFA - Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinin karşısında bulunan Kobani sınırında elleri tetikte hazır bekliyor. Fırtına obüslerin namluları teröristlere çevrilerek mevzi kazma çalışmaları yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fırat'ın doğusuna operasyon sinyali vermesinin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, Suriye'nin doğusuna olası operasyon için tüm hazırlıklarını sürdürüyor. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinin karşısında bulunan ve terör örgütü PYD/ PKK kontrolündeki Aynel Arap'a (Kobani) fırtına obüslerinin namluları çevrildi. Bir yandan da askerler tarafından mevzi kazma çalışmaları sürüyor. Mehmetçik, elleri tetikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan operasyon için gelecek haberi bekliyor.

Öte yandan, sınırda konuşlu birliklere takviyelerinde sürüdüğü öğrenildi.

Fırtına obüslerinin namluları çevrildi, Mehmetçik el tetikte bekliyor

Şanlıurfa, TSK, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 01:22 Kaynak: İHA
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