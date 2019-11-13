Son Dakika Haberleri: Fıstık hırsızlarının elebaşı yakalandı
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Fıstık hırsızlarının elebaşı yakalandı

6 saat önce

Gaziantep'te fıstık hırsızlığı yapan şebekenin elebaşı olan ve cezaevi firarisi olduğu öğrenilen C.K. isimli şahıs jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

Fıstık hırsızlarının elebaşı yakalandı, System.String[]

Gaziantep'te fıstık hırsızlığı yapan şebekenin elebaşı olan ve cezaevi firarisi olduğu öğrenilen C.K. isimli şahıs jandarmanın operasyonuyla yakalandı.


Gaziantep ve Nizip, Nurdağı, Araban ilçeleri ile Şanlıurfa ve Adıyaman'da toplamda 20 dosyası olan, hakkında yakalama kararı bulunan ve cezaevi firarisi olan, ayrıca birçok fıstık hırsızlığı olayının faili ve planlayıcısı olduğu belirlenen C.K. yapılan operasyonla yakalandı. Nizip İlçe Jandarma Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonla Nizip'te yakalanan C.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Gaziantep, Adıyaman, Nizip, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 03:15 Kaynak: İHA
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