Fiyat göstergeleri yine değişti! Benzinden sonra bir büyük indirim de motorine

Uluslararası akaryakıt fiyatlarında gözlenen belirgin dalgalanmalar sürüyor. Brent petrol fiyatlarının ve döviz kurlarının dalgalanmasıyla birlikte araç sahipleri, benzin ve motorin fiyatlarını izlemeye devam ediyor.

2 LİRA 90 KURUŞLUK İNDİRİM

Hafta içinde benzinin litresine yapılan peş peşe indirimlerin ardından motorinde de sevindirici haber geldi. Motorinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 90 kuruş indirim yapıldı. Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorinin litresi 37,30 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 33.58 liradan satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.