FKÖ'den gözaltı uygulamalarını arttıran İsrail'e kınama

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), işgal altında bulunan Filistin kentlerindeki ihlal, baskın ve gözaltı dalgalarını arttıran İsrail'i kınadı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, FKÖ Yürütme Konseyi Üyesi Hanan Aşravi, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin bu sabah işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin Halk Kurtuluş Cephesinin (FHKC) önde gelen liderlerinden eski Milletvekili Halide Cerrar ile Filistinli yazar Ali Ceradat'ı gözaltına almasına tepki gösterdi.

Açıklamasında, "Filistin kentlerine düzenlediği baskınlar ve gözaltı dalgaları dahil olmak üzere ihlallerinde tırmanışa geçen İsrail'i kınadıklarını" belirten Aşravi, İsrail'in uluslararası hukuk ve sözleşmeleri alenen ihlal ederek Filistin'in iç istikrarını zedelemeye çalıştığını vurguladı.

İsrail'in ayrıca "idari tutukluluk" uygulamasıyla da insan haklarına aykırı bir şekilde "ırkçı" politikalar takip ettiğine dikkati çeken Aşravi, uluslararası topluma İsrail'e söz konusu ihlallerine son vermesi konusunda baskı yapma çağrısında bulundu.

İsrail askerleri bu sabah FHKC'nin önde gelen liderlerinden eski Milletvekili Cerrar ile Filistinli yazar Ceradat'ı evlerine düzenlediği baskınlarla gözaltına almıştı.

Halide Cerrar, daha önce de İsrail güçlerince 2 Temmuz 2017'de evinde gözaltına alınmış, "idari tutukluluk" bahanesiyle 20 ay hapiste tutulduktan sonra 28 Şubat'ta serbest bırakılmıştı.

İsrail hapishanelerinde 5 binden fazla Filistinli var

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 500'e yakını idari tutuklu, 220'si çocuk olmak üzere 5 binden fazla Filistinli bulunuyor.