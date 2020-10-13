AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Terörle mücadelede Pençe operasyonları güçlü bir şekilde sürüyor. Komşu ülke topraklarından ülkemize sızıyorlar. Gönül isterdi ki kendi topraklarında bu terör örgütlerini bertaraf edebilsinler. Bu olmadığı zaman Türkiye'ye sınır ötesi harekattan başka çare kalmamaktadır. Birtakım uluslararası güçlerin de bu terör örgütlerini kullandığı bellidir. PKK terör örgütünün tek ideolojisi Türkiye'ye düşmanlıktır. Kürt düşmanı bir organizasyon olduğu nettir.