Liderlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "geçmiş olsun" telefonu - Son Dakika

Liderlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "geçmiş olsun" telefonu
30.10.2020 22:19
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ve Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz Es-Serrac "geçmiş...
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ve Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz Es-Serrac "geçmiş olsun" dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, liderler, İzmir'de meydana gelen deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı.
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ve Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz Es-Serrac görüşmede Erdoğan'a, "geçmiş olsun" dileklerini ve dayanışma mesajlarını iletti.
Son Dakika Enkaz altında kalan gencin ekiplere "Abi sen gitme" deyişi yürekleri dağladı Enkaz altındaki küçük kızın kurtarılma anı kameralara yansıdı! Babasının sözleri herkesi duygulandırdı Yakınları, Kulalı anne-kızın enkaz altında olduğunu sosyal medya hesaplarından paylaştı İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri'nin eşi ve 2 çocuğu, depremde enkaz altında kalarak yaşamını yitirdi Son Dakika: Trabzonspor, evinde Kasımpaşa'ya 4-3 mağlup oldu Galatasaray-Bakken Bears maçı koronavirüs nedeniyle ertelendi Deprem sonrası aşağılayıcı paylaşımlarda bulunan 6 kullanıcı tespit edildi 6,6'lık depremin ardından milyonluk rezidanslar oturulamayacak hale geldi