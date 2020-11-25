Sözcü Kalın: Kafkaslar'da yeni bir dönem başlıyor - Son Dakika

Sözcü Kalın: Kafkaslar'da yeni bir dönem başlıyor
25.11.2020 11:36
Sözcü Kalın: Kafkaslar'da yeni bir dönem başlıyorCUMHUURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, Kafkaslar'da yeni bir dönem başladığını, Türkiye'nin Kafkasların yeni tarihinde etkin rol oynamaya devam edeceğini söyledi.
Sözcü Kalın: Kafkaslar'da yeni bir dönem başlıyor
CUMHUURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, Kafkaslar'da yeni bir dönem başladığını, Türkiye'nin Kafkasların yeni tarihinde etkin rol oynamaya devam edeceğini söyledi.
Sözcü Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Azerbaycan ordusu 27 yıldır işgal altında bulunan Kelbecer'i bu gece özgürleştirdi. Taşlar yerine oturuyor. Karabağ asli kimliğine kavuşuyor. Kafkaslar'da yeni bir dönem başlıyor. Türkiye Kafkasların yeni tarihinde etkin rol oynamaya devam edecek" dedi.
ANKARA, -
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