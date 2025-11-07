Ford Filo Portalı ile Filo Yönetiminde Yeni Bir Çözüm

Ticari araç kullanıcıları için filo yönetiminde yeni bir dönem başladı. Ford Pro çatısı altında geliştirilen Ford Filo Portalı, araçların tüm verilerini tek merkezden takip etme imkânı sunuyor. İşletmeler artık operasyonlarını daha verimli ve güvenli şekilde yönetebiliyor.

Araç Konumu ve Rota Takibi

Ford Filo Portalı ile araçların anlık konumu görüntülenebiliyor, rota takibi yapılabiliyor ve coğrafi alan tanımları sayesinde sürüşler daha güvenli hale geliyor.

Gerçek Zamanlı Veri ve Operasyonel Avantajlar

Araçlardan gelen veriler anlık olarak portalda toplanıyor. Yakıt tüketimi, motor durumu, lastik basıncı gibi bilgiler sayesinde işletmeler operasyonlarını daha verimli hale getiriyor.

Güvenli Sürüş Analizi

Sert frenleme, ani hızlanma veya riskli sürüş davranışları portal üzerinden raporlanıyor. Bu sayede sürücüler daha güvenli sürüşe teşvik edilirken, kazaların ve olası maliyetlerin önüne geçiliyor.

Yakıt ve Zaman Tasarrufu

Ford Filo Portalı, rota takibi ve bakım planlaması ile işletmelere hem zaman hem de maliyet avantajı sağlıyor. Özellikle KOBİ'ler için operasyonel verimlilik önemli bir rekabet avantajına dönüşüyor.

Detaylı Raporlama ve Takip

Portal üzerinden alınan şeffaf ve detaylı raporlar, yöneticilerin daha hızlı ve doğru karar almasını kolaylaştırıyor.

Elektrikli Araç Uyumluluğu

Ford Filo Portalı, yalnızca içten yanmalı motorlu araçlara değil, aynı zamanda elektrikli araçlara da uyumlu. Batarya sağlığı ve şarj durumları tek ekrandan takip edilebiliyor.

İşletmelere Entegre Çözüm: Ford Pro Ekosistemi

Ford Pro, yazılımın yanı sıra servis ve şarj hizmetleriyle de işletmelere destek oluyor. Bu entegre yapı sayesinde filolar geleceğin ticaretine hazırlanıyor.

Ford Filo Portalı ile Tanışın

