Formula 1 tanıtım filmi çekimleri için İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak - Son Dakika

Formula 1 tanıtım filmi çekimleri için İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

08.11.2020 17:48
Formula 1 tanıtım filmi çekimleri için İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak, System.String[]

İSTANBUL Valiliği, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde İstanbul'da düzenlenecek Formula 1 yarışlarının, yarından itibaren üç gün boyunca çekilecek tanıtım filmi çekimi için, bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.

İSTANBUL Valiliği, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde İstanbul'da düzenlenecek Formula 1 yarışlarının, yarından itibaren üç gün boyunca çekilecek tanıtım filmi çekimi için, bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.

Açıklamda, geçici süreyle trafiğe kapatılacak güzergahlar ile tarih ve saatleri şöyle:

1. GÜN 9 KASIM 2020 KAPANACAK YOLLAR

AVRASYA TÜNEL: 12.50 - 13.35 saatleri arasında- Samatya Güney Avrasya Tünel ilk giriş noktası, Avrasya Tünel Anadolu istikametinekapalı.- Namık Kemal Güney Avrasya Yolu'na giriş-Avrasya acil çıkış güney tersten araç verilmeyecek.- Avrasya Tüneli Güney Yol Anadolu Yakası çıkışı (Tünele tersten girebilecek araçlarakarşı kapatılacaktır.)

KAPATILACAK YOLLARA ALTERNATİF YOLLAR-Sahil Güney Sirkeci istikameti-Sahil Güney Samatya varyanttan Sahil Kuzey Yedikule istikameti-Yenikapı varyanttan Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi'ne Unkapanı istikameti

BEŞİKTAŞ/ARNAVUTKÖY SAAT 14.45 - 17.30 ARASI KAPATILACAK YOLLAR- Muallim Naci Caddesi ile Kırbaç Sokak kesişimi geliş ve gidiş kapatılacak.- Arnavutköy Kuruçeşme Caddesi- Bebek Kuruçeşme Caddesi-Bebek Arnavutköy Caddesi-Cevdetpaşa Caddesi İnşirah Cadde kesişimi

ALTERNATİF YOLLAR DA;-Dere Boyu Caddesi-Portokal Yokuşu- Ahmet Taner Kışlalı Caddesi- Ahmet Adnan Saygun Caddesi-Kuruçeşme Çağrı Sokak-Yeşil Pınar Sokak-Arnavutköy Dere Sokak-Bebek Hamam Sokak

2. GÜN 10 KASIM 2020KENNEDY CADDESİ SAAT 08.30 - 11.45 ARASI KAPANACAK YOLLAR-Avrasya Tünel Son Çıkış Çatladıkapı'ya gelmeden u dönüşü kapatılacak. Sahil,Sirkeci istikametine kapalı olacak.- Aksakal sokaktan Çatladıkapı istikameti kapalı olacak.- Gülhane içerisinden Sahil Kennedy Caddesi istikameti kapalı.-Sirkeci Meydan'dan Sahil Kennedy Caddesi Sarayburnu istikameti kapalı.

ALTERNATİF YOLLAR-Sahil Güney Kennedy Caddesi Çatladıkapı U dönüşlerinden Sahil kuzeye akım geriçevrilecek.-Aksakal sokaktan akım Küçük Ayasofya Caddesi'ne yönlendirilecek.-Gülhane içinden ve askeri gazinodan çıkan araçlar Gülhane içine yönlendirilecek-Sirkeci Meydan'dan akım Ankara Caddesi'ne ve Hamidiye Kavşak'tan dönüş alıp Galata Köprüsü ve Ragıp Gümüşpala Unkapanı istikametine yönlendirilecek

GALATA KÖPRÜSÜ SAAT 08.30 - 11.45 ARASI KAPANACAK YOLLAR-Sarayburnu'ndan Sahil güney Sirkeci istikameti kapalı.-Arabalı vapur giriş ve çıkışları-Galata Köprüsü - Karaköy istikameti-Ankara Caddesi'nden Sirkeci'ye katılım, Sahil kuzey ve güney kapalı.-Cemil Birsel U dönüşü trafik Galata Köprüsü ve Sirkeci istikametine verilmeyecek-Galata Köprüsü ve Eminönü otobüs duraklarından Ragıp Gümüşpala Caddesi'ndengelen araçlar Cemil Birsel U dönüş (İstanbul Ticaret Üniversitesi Önü Kavşak )noktasından kapatılacak. Galata Köprüsü istikameti ve Sirkeci istikametine trafikverilmeyecek- Kemeraltı Caddesi üzerinden Galata Köprüsü'ne akım verilmeyecek. (Tersane veNecatibey Caddesi'ne yönlendirilecektir.)

ALTERNATİF YOLLAR-Ankara Caddesi ve Hamidiye Caddesi kesişiminde trafik geri çevrilerek ÇağaloğluValilik istikametine geri yönlendirilecek.-Cemil Birsel Caddesi'nden gelen akım Ragıp Gümüşpala Caddesi, Unkapanı, AtatürkKöprüsü, Atatürk Bulvarı, Balat Sahil Yolu'na yönlendirilecek.-Ragıp Gümüşpala Caddesi - Unkapanı istikametinden gelen araçlar Cemil Birsel(İstanbul Ticaret Üniversitesi önü kavşak) U dönüşlerinden tekrar Ragıp GümüşpalaUnkapanı istikametine yönlendirilecek.

3. GÜN 11 KASIM 202015 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ SAAT 13.45 - 16.00 ARASI KAPATILACAK VE ALTERNATİF YOLLAR-Güney Zincirlikuyu ayrımı (Güney O-1 Karayolundan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'negelen akım tamamen kesilerek Büyükdere - Balmumcu/Levent- Sarıyer ayrımınayönlendirilecektir.)-Kuzey Uzunçayır rampa kapama noktası (Akım Sabiha Gökçen ayrımlarından Çamlıca bağlantı yoluna verilecektir.)-Kuzey Çamlıca gişelerden geliş, Mimar Sinan Camii karşısı kapama noktası (Akım Ataşehir yan yola verilecektir.)-Kuzey Ataşehir yan yol Çamlıca gişelerden geliş istikameti kapama noktası (Yan yolaverilen akım Ataşehir, Barbaros, Yeni Sahra ayrımına yönlendirilecektir.)-Kuzey TEM katılım kapama noktası (O-4 kuzey yoldan gelen akım 15 TemmuzŞehitler Köprüsü'ne verilmeyerek Ünalan ayrımlarına yönlendirilecek.)

ÜSKÜDAR SAAT 13.45 - 16.00 ARASI KAPATILACAK YOLLAR- Kısıklı Caddesi, Altunizade Köprüsü üzerinden D 100 kuzey yola katılım- Mahir İz Caddesi, Altunizade Köprüsü üzeri D 100 kuzey yola katılım-Beylerbeyi Abdullahağa Cadddesi'nden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kuzeye katılım-Batı Ataşehir Kızıl Begonya sokaktan Kuzey Çevreyolu Rıdvan Dedeoğlu Viyadüğüistikametine katılım-Tophanelioğlu Caddesi D-100 kuzeye katılım, tünel girişi

ALTERNATİF YOLLAR- Fatih Sultan Mehmet Köprüsü- Yavuz Sultan Selim Köprüsü-Avrasya Tüneli

-Nuhkuyusu Caddesi


- İstanbul

Formula 1, İstanbul, Sirkeci, DHA, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Formula 1 tanıtım filmi çekimleri için İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak - Son Dakika


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