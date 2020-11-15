Formula 1 tutkunları yarışları "Beleş Tepe"den izleyemedi - Son Dakika

Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'si nedeniyle vatandaşlar İstanbul Park'a gitmek için yollara döküldü. Koronavirüs tedbirleri kapsamında yarışlar seyircisiz düzenlendiği için alana giremeyan vatandaşlar pisti gören yüksek tepelere gitmek istedi ancak polis engeline takıldı.

9 sene sonra Türkiye'ye dönen ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 5,3 kilometrelik Intercity İstanbul Park pistinde koşulan sezonun 14'üncü yarışı Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sini izlemek için vatandaşlar yollara döküldü. Koronavirüs tedbirleri kapsamında yarışlar seyircisiz olarak düzenlendiği için polis, gelenleri İstanbul Park önünden geri çevirdi. Pisti gören yüksek tepelere giden bütün yollar kapatıldığı için, vatandaşlar yarışları oradan da izleyemedi.Öte yandan, sabah saatlerinden itibaren hem davetliler, hem de yarış tutkunları nedeniyle İstanbul Park girişinde uzun araç kuyrukları oluştu."EŞİMLE TARTIŞTIM DA GELDİM"Yarışı izlemek için Kocaeli 'nden gelen vatandaşlardan Hasan Sofuoğlu, "Televizyonda veriliyor ama sesini canlı canlı duymak istiyoruz. Burada yarışan çok ünlü isimler var onları görmek istiyoruz. Kocaeli Gebze 'den geliyorum, 9 yıl sonra tekrar yapılıyor beleş tepeden de olsa görmek sesini duymak istiyorum. Eşimle tartıştım da geldim. Çok tutkuluyum" dedi.VATANDAŞLARDAN DAVETLİ TEPKİSİ Bir başka vatandaş ise "Çok üzüldük, sabahtan beri dağlarda geziyoruz. Bir şekilde polisin olmadığı bir yerden girmeye çalışacağız. Yürüyerek çıkmaya çalışacağız" dedi.Pisti gören tüm noktalardan kovulduğunu söyleyen bir vatandaş da, "Burası kovulduğum dördüncü yer. Hiçbir yerde izleyemedim hepsi kapalıydı. Evimize dönüyoruz artık. Keşke televizyonda izleseydik. Koronavirüs nedeniyle bizlere izin vermediler ama start kulesinde herkes yan yana" diyerek davetli misafirlerin alınmasına tepki gösterdi.

Çok sayıda davetlinin yarışı içeride izlemesine tepki gösteren Evrim Erol da "Sandalyemle mataramla geldim ama olmadı. Hayal kırıklığına uğradım. İçerisi çok kalabalık ama orada pandemi yok mu niye bizi dışarı çıkarıyorlar" ifadelerini kullandı.

- İstanbul