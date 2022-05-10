Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Çin Devlet Başkanı Şi ile telefonda görüştü - Son Dakika
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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Çin Devlet Başkanı Şi ile telefonda görüştü

10.05.2022 19:14
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Çin Devlet Başkanı Şi ile telefonda görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile telefon görüşmesi yaptı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile telefon görüşmesi yaptı.

Elysee'den yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Fransa-Çin ikili ilişkileri ile Rusya- Ukrayna Savaşı ele alındı.

Şi, Cumhurbaşkanlığına yeniden seçilmesi dolayısıyla Macron'u kutladı ve iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın güçlenerek sürmesini istediğini ifade etti.

Macron ve Şi, havacılık ve sivil nükleer enerji alanlarında Fransız-Çin projelerini ilerletme konusunda mutabık kaldı.

Avrupa Birliği (AB) dönem başkanı olan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, AB-Çin ilişkilerinden daha dengeli bir döneme ilerlemenin önemine değindi.

Macron, Çin'in Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) zorla çalıştırmaya karşı mücadeleye ilişkin iki temel sözleşmesini onaylamasını memnuniyetle karşıladığını ve Çin'in Litvanya'ya uyguladığı yaptırımların kaldırılmasına ilişkin beklentilerini ifade etti.

Çin'in Kovid-19 durumuna ilişkin de Macron, Fransa'nın dayanışmasını vurguladı, Çin'deki yetkilileri ülkelerindeki Fransız toplumunun endişelerini de dikkate almaya çağırdı.

Rusya-Ukrayna Savaşı'na değinen Macron ve Şi, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine saygı duyduklarını, acilen ateşkese varılması konusunda hemfikir olduklarını belirtti.

Görüşmede, "gıda krizi riski" de ele alındı.

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Kaynak: AA

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