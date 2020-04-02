Fransa'da dayısının oğlunu öldüren sanık, Bursa'da yargılanıyor - Son Dakika

Fransa'nın Marsilya kentinde dayısının oğlunu öldüren ve Bursa'da tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, "tasarlayarak adam öldürmek" suçundan müebbet hapsi istenen sanık Salih Ö, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tarafların avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Savunmasını yapan Salih Ö, Fransa'da 1999 yılında kıyılan imam nikahıyla beraber yaşadığı H.Ö'nün, 2004'te telefon kayıtlarından, kendisini dayısının oğlu Cahit A. ile aldattığını anladığını öne sürdü.



H.Ö. ile 2005'te resmi nikah kıydırdıklarını ve Türkiye'ye geldiklerini, araları bozulunca da 2018'de İzmir'den boşanma tebligatı aldığını belirten Özkılıç, "Eşim 4 çocuğumuzu da alıp önce İzmir'e, sonra da Fransa'ya gitmiş. Fransa'daki arkadaşlarım ve akrabalarımdan, Fransa'ya gidişte onlara Cahit'in destek olduğunu öğrendim." dedi.

Sanık Salih Ö, bunun üzerine Fransa'ya, Marsilya'daki Mariagne kasabasına gidip otelde kaldığını anlattı.

Birkaç gün sonra, 30 Nisan 2018'de aracını bıraktığı otoparka giderken Cahit A. ile karşılaştığını dile getiren Salih Ö, şu ifadeleri kullandı:

"Bana hakaret edince kiralık arabamın koltuğunun altında tuttuğum silahı aldım. Önce bacaklarına iki el ateş ettim, daha sonra Fransız bir kadın çığlık atınca ona doğru baktığımda bir el daha ateş ettim. O mermi neresine geldi bilmiyorum. Bundan sonra arabayla 5 dakikada gidip havaalanında kiralık arabayı teslim ettim. Bir taksiyle İtalya'ya doğru 40 kilometre kadar gidip taksiyi değiştirdim. Onunla da İtalya sınırına gelince silahı attım. Sonra Cenova'ya, oradan Milano'ya, oradan da Roma'ya gidip uçakla Türkiye'ye geçtim."

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek diğer tanıkların da dinlenilmesi için duruşmayı erteledi. Fransa'daki soruşturmanın ise bu ülkenin makamları tarafından sürdürüldüğü öğrenildi.