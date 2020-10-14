Avrupa koronavirüsten kırılıyor! OHAL, yasaklar kısıtlamalar peş peşe geliyor - Son Dakika

Avrupa koronavirüsten kırılıyor! OHAL, yasaklar kısıtlamalar peş peşe geliyor

14.10.2020 21:17

Avrupa'da koronavirüs salgını endişelendiren boyutlara ulaşıyor. Günlük vaka sayısı 22 bini aşan Fransa'da başkent Paris ve birçok şehirde cumartesi gününden itibaren sokağa çıkma yasağı uygulanacak. İtalya'dan ve Birleşik Krallık'tan da rekor haberi geldi. İngiltere ise 2 haftada bir günlük hayatın 'askıya alınmasını' tartışılıyor.

Kısa sürede Çin'den yayılarak tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Avrupa'da en yaygın olduğu ülkelerden olan Fransa'da, salgınla mücadele kapsamında yeni önlemler alındı. Ülkede, 17 Ekim Cumartesi itibarıyla Paris ve birçok şehirde saat 21.00-06.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

13 EKİM TARİHİNDE 12 BİNDEN FAZLA VAKA TESPİT EDİLDİ

Öte yandan Fransa'da, son 24 saat içinde 22 bin 591 vakanın tespit edilmesi sonucu toplam vaka sayısı 779 bin 63'e yükseldi. Hayatını kaybedenlerin sayısı da 104 artarak 33 bin 37 oldu.

SAĞLIK ALANINDA YENİDEN OHAL İLAN EDİLDİ

Fransa'da, salgında günlük vaka sayılarının rekor tazelemesi yetkilileri harekete geçirdi. Fransa'da Bakanlar Kurulu kararnamesi ile sağlık alanında olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi. Bugün imzalanan kararname ile ilk olarak 23 Mart'ta geçilen ve 10 Temmuz'da sona eren OHAL durumuna yeniden dönüldü. Vakaların tekrar artması üzerine alınan kararın, Cuma günü itibarıyla geçerli olacağı bildirildi.

"GÜNLÜK HAYAT" GEÇİCİ OLARAK ASKIYA ALINABİLİR

İngiltere'de bugünden itibaren bölgelerin koronavirüs salgınının hızına göre sınıflandırdığı yeni önlem paketi uygulanacak. Ülkede ayrıca "devre kesici" olarak nitelendirilen, günlük hayatın geçici bir süre -en az 2 hafta – "askıya alınması" tartışılıyor.

Öte yandan İngiltere hükümeti koronavirüsün yayılmasını engellemek için Pazartesi günü yeni yerel kısıtlamalar getirildiğini duyurmuştu. Üç aşamalı olarak uygulanan yeni yerel kısıtlamalarda en yüksek kademede olan kuzey bölgelerde kısıtlamalar ağırlaştırıldı.

GALLER'DEN İNGİLTERE, İSKOÇYA VE KUZEY İRLANDA'YA YASAK

Galler Özerk Yönetimi Başbakanı, İngiltere, İskoçya ve Kuzey İrlanda'da koronavirüs vaka sayılarının yüksek olduğu bölgelerden Galler'e seyahatlerin yasaklanacağını açıkladı.

Galler Başbakanı Mark Drakeford, Birleşik Krallık'ın diğer bölgelerinde ve "Galler'de salgının yayılmasını önlemek için" bu önlemin alınması gerektiğini söyledi. Drakeford, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan gerekli düzenlemeleri yapmasını istemiş, ancak çağrılarına yanıt alamamıştı. Seyahat yasağı Cuma günü yerel saatle 18.00'den itibaren geçerli olacak.

Galler'de Çarşamba günü 946 koronavirüs vakası tespit edildi. Bu salgın başladığından bu yana kayda geçen en yüksek rakam. İskoçya Özerk Yönetimi Başbakanı Nicola Sturgeon da Galler'in kısıtlama çağrılarını destekledi. Sturgeon, Birleşik Krallık çapında seyahat kısıtlamaları konusunda acil görüşme talebiyle Johnson'a mektup yazacağını söyledi.

İTALYA'DA REKOR KIRILDI

Avrupa ülkelerinde koronavirüs (Kovid-19) salgında günlük vaka sayılarında rekor kırılıyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 7 bin 332 vaka tespit edildiği, toplam vaka sayısının 372 bin 799'a yükseldiği bildirildi.

Ülkede son 24 saatte tespit edilen vaka sayısı salgının başlangıcından bu yana kaydedilen en yüksek günlük sayı olduğu belirtildi. İtalya'da daha önce en yüksek günlük vaka sayısı 6 bin 557 ile 21 Mart'ta kaydedilmişti.

Son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 43 kişinin hayatını kaybettiği İtalya'da toplam ölü sayısı ise 36 bin 289'a ulaştı. Toplam 92 bin 445 aktif vakanın bulunduğu ülkede 539 kişinin yoğun bakımda olduğu aktarıldı.

KATALONYA'DA YENİ ÖNLEMLER DEVREDE

İspanya'nın doğusunda özerk bölge statüsünde bulunan Katalonya'da koronavirüs salgınında yeni vakalardaki artışın önüne geçilmesi amacıyla yetkililer harekete geçti.

Mevcut tedbirlere ek olarak bar ve restoranların 15 gün süreyle kapatılmasına karar verilirken, işletme sahiplerinin yalnızca paket servis hizmeti vermesine izin verildi.

Bölgenin geçici Başkanı Pere Aragones yaptığı açıklamada, "Önlemler 15 gün boyunca yürürlükte kalacak" dedi. Aragones, "Önümüzdeki haftalarda bölge çapında karantinayı önlemek için bugün harekete geçilmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

7.5 milyondan fazla kişinin yaşadığı Katalonya'da ayrıca, parkların yerel saatle 20.00'da kapatılması, üniversitelerde ise eğitime ara verilmesine karar verildi. Tüm spor müsabakalarının da 15 gün süreyle durdurulması kararlaştırıldı.

Avrupa koronavirüsten kırılıyor! OHAL, yasaklar kısıtlamalar peş peşe geliyor

Cumartesi, Fransa, Paris, Ekim, Dünya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Avrupa koronavirüsten kırılıyor! OHAL, yasaklar kısıtlamalar peş peşe geliyor - Son Dakika Dünya

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